CAV perde para o América no último teste antes da estreia no Paulistão 

Em duelo intenso e sob forte calor no Estádio Teixeirão, o placar terminou em 2 a 1 para os donos da casa. Votuporanguense estreia na próxima quarta-feira, quando recebe o Grêmio Prudente, às 19h30, na Arena Plínio Marin.

Em tarde quente e ensolarada nesta quarta-feira (17.jan) o Clube Atlético Votuporanguense (CAV) enfrentou o América Futebol Clube no último amistoso antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. O jogo, realizado no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto/SP, ofereceu ao treinador Rogério Corrêa e seus comandados a oportunidade de ajustar estratégias antes do início da temporada.

O comandante alvinegro iniciou a partida com João Paulo no gol, Vinicius Baracioli na lateral direita, Taison e Felipe como zagueiros, Edson como volante, Frank na lateral esquerda, Pimenta e Nando como meias, e Wendel Junior, Gabriel Barcos e Adriano formando o trio de ataque.

Com a bola rolando, nos primeiros 15 minutos, o Votuporanguense demonstrou maior iniciativa, controlando a posse de bola e pressionando pelos lados; porém, o América adotou uma postura mais defensiva, resistindo aos ataques e conseguindo até abrir o placar aos 37 minutos com um chute certeiro de Afonso. A resposta da Pantera Alvinegra não demorou, igualando o marcador com Edson, após uma jogada habilidosa de Frank pela esquerda.

No segundo tempo, as equipes realizaram mudanças táticas e de suas peças em campo. O CAV retornou à partida com Gabriel Barbato no gol, Caio Callyman na lateral, Amorim, Guilherme e Rocha como zagueiros, Reinaldo na lateral esquerda, Kaik, Bady, Issac no meio-campo, e Israel e Fábio José no ataque. Com a mudança total do Votuporanguense, o América teve mais intensidade e retomou a liderança no placar com um gol de Vinicius Caveira, aos 20 minutos.

Após o gol, o CAV mudou sua postura e passou a ter mais domínio da posse de bola e mais volume de jogo. Porém, aos 24 minutos, dois jogadores foram expulsos, deixando ambas as equipes com um jogador a menos. Mesmo assim, o Pantera Alvinegra continuou a pressionar e a levar mais perigo ao gol; no entanto, apesar das oportunidades, o América conseguiu segurar a vantagem até o final, vencendo por 2 a 1.

Após a atividade, o técnico Rogério Corrêa fez uma avaliação, destacando a importância do jogo na preparação para a estreia no Paulistão: “A avaliação que faço do jogo hoje foi positiva. Nós criamos um ambiente onde vamos jogar na nossa competição, algumas partidas neste mesmo horário das 15h. Os atletas sentiram muito calor, porém podemos notar que a nossa preparação está no caminho certo. Sempre digo que, independentemente do resultado de ganhar ou perder, o importante é que estamos executando nosso trabalho dentro de campo, aplicando nossos conceitos e ideias para criar chances e marcar gols. Acredito que isso foi importante aqui hoje, e o cenário criado foi significativo para a competição. Agora, falta uma semana para nossa estreia; vamos trabalhar bastante para chegar preparados para ela”, explicou.

O Votuporanguense faz sua estreia no Paulistão A3 diante o Grêmio Prudente, na próxima quarta-feira (24.jan), às 19h30, na Arena Plínio Marin.