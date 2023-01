CAV perde na Arena Plínio Marin e chega à lanterna da Série A3 

Derrota por 2 a 0 para o Bandeirante, expõe a fragilidade da Pantera Alvinegra que segue pecando na criação e na efetividade dos ataques.

A caminhada do Clube Atlético Votuporanguense segue complicada em 2023, com duas partidas oficiais e duas derrotas. Se na estreia do Paulistão A3, o Grêmio Prudente fez valer o mando de campo e venceu a Pantera Alvinegra por 3 a 0; o CAV não fez o mesmo e estreou em casa com derrota por 2 a 0, diante do Bandeirante-SP, na tarde desta quarta-feira (25.jan), na Arena Plínio Marin.

Mesmo com a evidente melhora no sistema de jogo dos comandados por Rodrigo Cabral, o CAV segue visivelmente inseguro dentro de campo, pecando na criação das jogadas e na efetividade dos ataques.

Por outro lado, o time visitante atacou menos, mas soube aproveitar as poucas oportunidades que teve na partida.

Quando eram jogados 33 minutos, o Bandeirante abriu o placar depois de uma falta batida na barreira. Dudu apareceu no meio da área para completar o cruzamento, após a sobra da falta. O BEC puniu o CAV, que tinha até finalizado uma bola na trave, minutos antes do gol sofrido.

No segundo tempo, a Pantera Alvinegra seguiu tendo mais a iniciativa, mas caindo nos mesmos erros; enquanto o Leão da Noroeste puniu o time da casa mais uma vez. Em um rápido contra-ataque, aos 20 minutos, Brayam invadiu a área e chutou na saída de Douglas Lima para fazer 2 a 0 e fechar o placar.

Reforço apresentado

O CAV apresentou, oficialmente, horas antes do jogo, o centroavante Gabriel Rossetto, de 22 anos, trazendo também esperança nas bolas aéreas, já que o atleta tem 1,89m de altura.

Rossetto foi campeão e conquistou o acesso à divisão de acesso em 2021 pelo União Frederiquense. E em 2022, foi vice-campeão Gaúcho pelo Ypiranga-RS, seu último clube. Gabriel também tem passagens por Aimoré e Fluminense-RJ.

Próximo compromisso

Até o fechamento desta rodada, o CAV fica na lanterna da Série A3. Ainda sem vencer na competição a Pantera Alvinegra terá a chance de se reabilitar no próximo domingo, às 10h, contra a Matonense, na Arena Plínio Marin.