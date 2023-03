CAV perde fora de casa com gol no fim e segue colado no Z-2 

O Votuporanguense terá ‘semana cheia’ para se preparar para o último duelo da A3, contra o Rio Preto, no sábado, na Arena Plínio Marin. O Clube Atlético Votuporanguense entrou em campo contra o Barretos no Estádio Fortaleza, na tarde deste domingo (12.mar), em jogo válido pela 14ª e penúltima rodada da Série A3 do Paulistão, já sem a possibilidade de classificação para a próxima fase, mas com uma atraente oportunidade de descolar do Z-2, a temida zona do rebaixamento.

No entanto, com a bola rolando os comandados do técnico João Vallim assistiram os donos da casa pressionarem, porém, o empate parecia cômodo para o CAV e um 0 a 0 no placar não seria menos confortável.

Sem o lateral-direito e capitão Lito, o comandante improvisou Gabriel Almeida que aproveitou a oportunidade e segurou as pontas; contudo, das poucas boas oportunidades criadas nenhuma conseguiu penetrar a baliza defendida pelo arqueiro Remerson.

Ainda no primeiro tempo, uma interferência inusitada paralisou o jogo por três minutos, quando um cachorro invadiu o gramado e “driblou” jogadores e membros da comissão técnica que tentaram tirá-lo do gramado.

Com a saída do animal, o cronômetro do árbitro Rogério Júnior seguiu, e os lances se acirraram, porém, os goleiros garantiram o placar zerado na primeira etapa.

No segundo tempo, a qualidade técnica das equipes despencou, prova disso é que demorou quase 20 minutos para uma jogada mais vertical e incisiva. Neste caso, para os donos da casa, mas a bola foi desviada e aliviou a tensão da meta protegida por Gabriel Barbato.

Dalí em diante o CAV se viu sufocado, com alguns rompantes de escapadas, mas que não resultaram em gols. Por outro lado, o Barretos montou uma blitz no ataque e aos 44 minutos de bola rolando, o meia Michelon acertou um belo chute no ângulo, abriu o marcador e sacramentou o placar final.

O resultado foi o pior dos mundos para o CAV, pois além de não chegar à classificação, também não conseguiu se afastar do Z-2, permanecendo como o último fora da zona da degola, situação de risco para o clube de Votuporanga.