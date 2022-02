CAV perde em duelo direto para o Capivariano e deixa o G-8 da Série A3  

Votuporanguense foi superado por 2 a 0 em Porto Feliz/SP e na próxima rodada recebe o vice-líder São Bernardo, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense perdeu por 2 a 0 para o Capivariano em duelo direto pelo G-8 da Série A3 do Campeonato Paulista na tarde desta quarta-feira (16.fev), no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz/SP. Os donos da casa levaram a melhor sobre a Pantera Alvinegra em partida válida pela sexta rodada, em jogo que pode ser considerado a pior apresentação do CAV no torneio.

O Votuporanguense do técnico Thiago Oliveira criou pouco no primeiro tempo e contou com ‘milagres’ do goleiro Talles para manter o placar zerado; porém, o Leão se impôs sobre a Pantera Alvinegra e precisou apenas de 20 minutos para definir o jogo.

Após sucessivas jogadas pela esquerda, de onde inclusive nasceram os gols anotados de cabeça, Diogo Henrique tentou evitar, mas atirou contra o próprio patrimônio, aos 16 minutos; em seguida, Yuri, aos 20, também superou o arqueiro visitante e definiu o duelo.

No restante da partida o Capivariano apenas administrou o resultado; já o CAV até que tentou, mas não foi efetivo na criação e finalização em gol, dando pouco trabalho ao goleiro Anderson.

Após o apito final, o CAV permaneceu estacionado na nona colocação com oito pontos conquistados – pelo menos até o fechamento da rodada. Agora, a Pantera Alvinegra volta para a toca e se prepara para enfrentar o vice-líder da competição, o EC São Bernardo, na Arena Plínio Marin, no próximo domingo (20), às 10h.