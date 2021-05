CAV perde em Barretos e encerra sequência de invencibilidade histórica

Derrotada sob chuva no estádio Fortaleza, Pantera Alvinegra interrompe série de 12 partidas sem derrotas; classificado, o Votuporanguense recebe o Primavera, na terça-feira, às 15h, na Arena Plínio Marin, em jogo que fecha a primeira fase.

O Clube Atlético Votuporanguense foi derrotado pelo Barretos por 1 a 0, neste sábado (22), em Barretos/SP, pela 14ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. Embaixo de chuva, que deixou o gramado “pesado”, o Touro do Vale criou as melhores chances e, no final do jogo, fez o gol da vitória com Junnior Batata, artilheiro da equipe.

As equipes já entraram classificadas no molhado campo do estádio Fortaleza, por conta de outros resultados nos jogos das 15h. Contudo, o duelo valia posicionamento na tabela para ambos, que chegaram à rodada entre os três primeiros. Vale lembrar que no mata-mata da A3, em caso de empate no placar agregado, avança a equipe com melhor campanha.

Com a goleada do Linense por 4 a 0 sobre o Olímpia, o Elefante assumiu a vice-liderança, com os mesmos 24 pontos do BEC, que ficou na terceira posição, e do Votuporanguense, o quarto colocado. Todos estão apenas um ponto atrás do líder Noroeste, que empatou com o Marília.

Na última rodada da primeira fase, a Pantera Alvinegra recebe o Primavera, também classificado à segunda fase, na terça-feira (25), às 15h, na Arena Plínio Marin.

Com a bola rolando

A partida foi intensa, movimentada, mas BEC e CAV não tiveram muitas chances claras. Contudo, houve muito equilíbrio, como era esperado pela posição na tabela das duas equipes.

A primeira grande chance foi do Votuporanguense, aos seis minutos, em cobrança de falta fechada, que contou com desvio da zaga do BEC. A bola passou rente ao travessão e levou perigo ao gol de William.

Mesmo com outras chances criadas pelo CAV, o Touro deu mais sustos na defesa adversária no primeiro tempo, e foi superior na segunda metade da etapa inicial.

Aos 24 minutos, Patrick Allan fez ótima jogada e serviu Luvizetto, que encontrou Hiago no “facão”, na entrada da área. O camisa sete levou para o pé direito e bateu cruzado, mas o goleiro Talles evitou que a bola chegasse aos pés de Junnior Batata.

O segundo tempo começou como terminou o primeiro: equilibrado. No entanto, apenas o BEC criou chances reais de perigo. Aos 18 minutos, Rodrigo Biro levantou falta na área para Carioca, que cabeceou firme, no alto, mas Talles defendeu mais uma. Apesar do perigo, o assistente havia assinalado impedimento na jogada.

Com o 0 a 0 teimoso no placar, parecia que o Barretos levaria mais perigo, mas não conseguiria sair com o resultado. Entretanto, aos 38 minutos, Carioca avançou com a bola pela intermediária e arriscou chute de longa distância. O goleiro deu rebote e Junnior Batata, em grande fase, fintou o arqueiro e abriu o placar no que foi seu sexto gol em oito jogos na A3. Com pouco tempo, o CAV não teve forças para responder e o BEC celebrou mais uma vitória na competição.

Após o apito final, o comandante da Pantera Alvinegra treinador Rogério Corrêa, analisou o resultado: “É um resultado do típico futebol brasileiro, onde uma equipe joga e outra só marca. Pelo que entendo do futebol, que gosto do futebol bem jogado, todos os treinadores do futebol brasileiro de hoje estão tentando voltar aquele futebol que é agressivo, que é um contra um e fazer gol, e é isso que a gente vem trabalhando. Criamos várias chances de finalização, tanto de fora da área quanto de dentro, mas não conseguimos acertar o gol. É uma pena que o único chute do adversário no gol, do jogo, acabou acontecendo o gol, foi uma fatalidade”.