CAV – O zagueiro Luiz Eduardo e o volante Willyam chegam para reforçar o elenco

Votuporanguense aparece na 16.ª e última colocação, com nove pontos, o mesmo do Penapolense, outro integrante da zona de rebaixamento

Focado em deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A2, o Votuporanguense fechou com o zagueiro Luiz Eduardo e o volante Willyam, os quais chegam para reforçar o elenco agora comandado pelo técnico Júlio Sérgio.

Luiz Eduardo Félix da Costa, 27, é cria das categorias de base do São Paulo e já defendeu Náutico, Comercial, Boa Esporte, Rio Claro, Juventude, Portuguesa Santista e Luverdense. Em Portugal, atuou pelo Gil Vicente entre 2016 e 2018.

Willyam Gustavo Pinto Vieira, 22, por outro lado, foi revelado pelo Paysandu, equipe que defendeu até o final da temporada passada e pelo qual conquistou a Copa Verde de 2018. Disputou cinco jogos do Campeonato Goiano pela Aparecidense.

MOMENTO

A Pantera Alvinegra, após 12 das 15 rodadas da primeira fase, aparece na lanterna do Paulista A2, com nove pontos, o mesmo do outro integrante da zona de rebaixamento, o Penapolense. Red Bull Brasil, com dez, é o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Lá na alto, a liderança pertence ao São Bernardo FC, com 22 pontos, um à frente do Taubaté. Por outro lado, o grupo de classificação às quartas de final é completado por São Caetano, Juventus e Portuguesa, ambos com 18, o mesmo do São Bento, nono colocado. (FI)