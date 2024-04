CAV O X 0 Desportivo Brasil – decisão para Série A 2 fica para o próximo sábado na Arena Plínio Marin

O jogo de volta da semifinal, que decide o acesso para o Paulistão A2 2025, será no próximo sábado, dia 20, às 18 horas, em Votuporanga

Na tarde deste sábado, Desportivo Brasil e Votuporanguense se enfrentaram no gramado do Estádio Ernesto Rocco e empataram sem gols no jogo de ida das semifinais da Série A3 do Campeonato Paulista de 2024. Este resultado deixa o confronto totalmente aberto na busca pelo acesso a A2 do Estadual.

Nas quartas de final, o DB eliminou o Catanduva, tento perdido em casa por 1 a 0, vencido fora pelo mesmo marcador e passando nas penalidades por 5 a 4. Já o CAV despachou o Marília, também nas penalidades, por 5 a 4, depois de ser derrotado fora por 2 a 1 e triunfar em casa por um placar igual.

O jogo de volta da semifinal, que decide o acesso para o Paulistão A2 2025, será no próximo sábado, dia 20, às 18 horas, na Arena Plínio Marin, aqui em Votuporanga. Este resultado faz com que ambas as equipes entrem em campo precisando de uma vitória simples para conquistar a vaga. Por outro lado, caso haja um novo empate no tempo normal na semana que vem, haverá disputa de pênaltis.

A primeira etapa foi bastante equilibrada e com muito pouca intensidade. Muito por conta do calor, que impediu que ambos os times não acelerassem os lances quando chegavam ao campo de ataque. Os mandantes arriscaram algumas finalizações de fora da área através de Cristhyan, Igor Cristiano, Murilo e Marcelinho, mas a pontaria não estava calibrada.

Enquanto isso, do lado dos visitantes, quem apareceu com mais destaque foi o atacante Barcos, arriscou um arremate na marca dos 15′. Entretanto, o chute não levou muito perigo ao gol do Dragão.

Por estar jogando em casa e precisando abrir vantagem, o DB tomou mais iniciativa e buscou mais o gol no começo da etapa complementar. Porém, aos poucos a equipe alvinegro foi entrando no jogo e conseguiu ter alguns bons momentos no ataque logo depois.

Nos minutos finais, o time de Porto Feliz tentou pressionar, mas não teve sucesso, e o embate terminou empatado sem gols. (FI)