CAV inicia preparação para enfrentar o Catanduva 

Enquanto o Santo refaz o jogo contra o Grêmio Prudente nesta quarta-feira, o Votuporanguense tem semana cheia para treinos visando o duelo de sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense se reapresentou na tarde desta terça-feira (5.mar) para iniciar a preparação para a 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, no próximo sábado, às 18h, quando recebe o Catanduva, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.

O CAV aparece em 4º na tabela, com 22 pontos conquistados e tem classificação encaminhada para a segunda fase do estadual, contudo, esse duelo ganha peso especial, exatamente porque o Catanduva é o vice-líder, somando 24 pontos. Vale ressaltar que o Santo tem um jogo a menos, assim como o Grêmio Prudente que é o 3º colocado – isso ocorre devido a anulação do jogo que teve seis substituições para o Catanduva e acabou anulado e remarcado pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O ‘jogo 2’ que deve igualar os clubes em número de partidas disputadas ocorre nesta quarta-feira (6), às 19h30, no Prudentão, em Presidente Prudente, já que a data não possui rodada na A3. Os custos da nova partida ficam sob responsabilidade da equipe catanduvense. Ainda sobre o episódio, entre as punições disciplinares, o assistente José Lucas Cândido de Souza, o qual trabalhou perto dos bancos de reservas, e o quarto árbitro, Jeferson Silvestrini, receberam as punições mais severas, 90 dias de suspensão.

Enquanto o Catanduva repete o jogo contra o Grêmio Prudente, o Votuporanguense se prepara para o jogo de sábado, e com novidades: sem Igor Pimenta e sem o treinador Rogério Corrêa que vão cumprir suspensão após expulsão na vitória contra o Bandeirante-SP, por 2 a 0, na noite do último sábado, no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui/SP.

Por outro lado, o Pantera Alvinegro que terá a beira do campo o auxiliar técnico Jean Rodrigues, conta com o retorno de quatro jogadores que cumpriram suspensão e estão de volta: Israel, Nando, Fábio e Vinícius Baracioli; além de possivelmente até Reinaldo Júnior.

De olho no Santo que vem de vitória contra o Sertãozinho por 2 a 0, também no último sábado, no Estádio Silvio Salles, em Catanduva/SP, os trabalhos com bola serão retomados na tarde desta quarta-feira, na Toca do Pantera Alvinegro.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu ingresso evitando transtornos, como por exemplo, longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, que abrem às 16h, os preços seguem mantidos: R$ 20 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 10 – Setor 2 – Arquibancada Geral. Os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Espeto do Ortiz, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web