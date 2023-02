CAV inicia preparação para enfrentar a Itapirense 

A Pantera Alvinegra que segue sem pontuar no Paulistão da Série A3, volta a campo no domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin. Após a derrota por 1 a 0 para o EC São Bernardo, na última quarta-feira (1º.fev), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo/SP, o Clube Atlético Votuporanguense se reapresentou na tarde desta quinta-feira, na Arena Plínio Marin.

Os comandados do técnico Rodrigo Cabral iniciaram a preparação para o confronto do próximo domingo (5), às 10h, contra a Itapirense, em duelo válido pela quinta rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

O Votuporanguense não faz um bom início de competição, soma quatro derrotas em quatro partidas e está na zona de rebaixamento. Para iniciar uma reação e visando o próximo jogo, o Votuporanguense ainda terá atividades na manhã desta sexta-feira e de sábado.

Outro detalhe recente na Pantera Alvinegra foi a apresentação do atacante Wallan Luan que, inclusive, esteve à disposição no elenco do CAV no último compromisso. Revelado pelo Grêmio Barueri, Wallan conquistou o acesso à primeira divisão em 2009.

O atleta também conta com acessos pelo Joseense em 2012, onde o treinador era Rafael Guanaes, e Guarani de Bagé, em 2021. Seu último clube foi o Santa Cruz-RS onde jogou todos os jogos sendo destaque da equipe.

Wallan também tem passagens por Juventus, Osasco Audax, Hercílio Luz, Inter de Santa Maria e Sion, da Suíça.

Gabriel Barbato

O goleiro Gabriel Barbato, que se machucou na partida em São Bernardo do Campo, passa bem. De acordo com a assessoria do CAV, apesar dos edemas causados pelo choque contra o atacante Gabriel Barcos, o arqueiro será submetido a exames de imagem, por precaução, para saber se houve lesão na cabeça, no pescoço ou na coluna.

Itapirense vem de empate

Na última rodada, com um gol em cada tempo, Rio Preto e Itapirense empataram por 1 a 1 na tarde da última quarta-feira, no Estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto.