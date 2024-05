CAV inicia preparação para a Copa Paulista 

Elenco com 19 atletas e comandado pelo técnico Rogério Corrêa tem semana de preparação física em dois períodos. Novos nomes devem ser anunciados nos próximos dias.

O Clube Atlético Votuporanguense, campeão do Paulistão A3, se reapresentou na tarde desta quarta-feira (15.mai), na Arena Plínio Marin, para iniciar a preparação para a Copa Paulista, na sequência da temporada 2024. O elenco com 19 atletas e comandado pelo técnico Rogério Corrêa tem semana de preparação física em dois períodos. Novos nomes devem ser anunciados nos próximos dias.

Na Toca do Pantera, atletas remanescentes do estadual e novos contratados:

*Seguem no CAV: João Paulo (goleiro), Gabriel Barbato (goleiro), Vinícius Baraciolli (lateral-direito), Caio Calyman (lateral-direito), Frank (lateral-esquerdo), Reinaldo (lateral-esquerdo), Felipe Costa (zagueiro) e Welington Rocha (zagueiro), Igor Pimenta (volante), Bady (meia), Nando (atacante) e Israel (atacante).

*Chegam no CAV: João Vitor Alrizani (goleiro, ex-Bandeirante), Gabriel Almeida (zagueiro, ex-Boa Vista-RJ), Gabriel Rapchan (volante, ex-Marília), Jonatas Rodrigues – ‘Paulista’ (volante, ex-Noroeste), José Vinícius Santos – ‘Bala’ (atacante, ex-Noroeste), John Adams Egito (atacante, ex-Noroeste) e Gabriel Silva Moisés (atacante, ex-Red Bull).

O CAV estreia na Copa Paulista no dia 15 de junho, jogando em casa, contra o XV de Jaú.

Sistema de disputa

De acordo com o regulamento, os 26 clubes estão divididos em cinco grupos regionalizados, sendo quatro com cinco times e um com seis equipes, onde se enfrentarão em turno e returno. Os três primeiros de cada chave, além do quarto melhor colocado no geral, avançam às oitavas de final que, assim como as quartas, semifinal e final acontecem em jogos de ida e volta com o empate no placar agregado sendo decidido nos pênaltis.

O cruzamento a partir das oitavas de final se dará de acordo com as campanhas, com o melhor time enfrentando o 16º e assim sucessivamente. A partir das quartas, as partidas terão auxílio do Árbitro de Vídeo (VAR).

As chaves são regionalizadas. Confira:

Grupo 1: Votuporanguense, XV de Jaú, Mirassol, Grêmio Prudente e Vocem.

Grupo 2: Francana, Monte Azul, Barretos, Botafogo-SP e Comercial.

Grupo 3: Taquaritinga, XV de Piracicaba, Grêmio São-Carlense, Rio Claro e União São João.

Grupo 4: Capivariano, São Bento, Primavera, RB Bragantino e Rio Branco.

Grupo 5: Portuguesa, Juventus-SP, São Bernardo, São Caetano, Oeste e União Suzano.

O campeonato terá 18 datas e, tradicionalmente, o campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente. Cada clube pode inscrever 26 atletas na lista A, sem restrições para a lista B, formada por jogadores da base.