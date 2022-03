CAV ganha ‘semana cheia’ para treinar antes do duelo contra o Rio Preto 

Confronto das 15h no próximo sábado (26), na Arena Plínio Marin, define se a Pantera Alvinegra carimbará o passaporte para a segunda fase da Série A3. O Clube Atlético Votuporanguense que fez consistente apresentação e rebaixou o Olímpia na última rodada vencendo por 2 a 0, no Estádio Maria Tereza Breda e voltando ao G-8 do Campeonato Paulista da Série A3, ganhou também uma ‘semana cheia’ para treinar, antes do confronto que vale o passaporte para a segunda fase do estadual.

O elenco do técnico Rodrigo Cabral chega à última rodada da primeira fase contando com as próprias forças para avançar na competição, na oitava colocação com 19 pontos somados, CAV tem 45.2% de aproveitamento em campanha com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas em 14 duelos.

Do outro lado, o Rio Preto, adversário histórico da Alvinegra, eliminou qualquer possibilidade de rebaixamento na última rodada, quando venceu o Barretos por 1 a 0, no Estádio Anísio Haddad. Agora, o Jacaré quer fechar a primeira fase vencendo em Votuporanga e atrapalhando os planos do CAV.

Ciente dos planos do Rio Preto, o Votuporanguense não perde tempo e acelera os treinamentos; sem rodada no meio da semana, tem uma semana toda para afinar o discurso que pode garantir a Pantera Alvinegra entre os oito melhores.