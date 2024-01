CAV fecha preparação e estreia contra o Grêmio Prudente 

Rogério Corrêa comandou na tarde desta terça-feira o último treino antes da estreia no Paulistão da Série A3 de 2024 que ocorre nesta quarta-feira, a partir das 19h30, na Arena Plínio Marin.

Na noite desta quarta-feira (24.jan) o Clube Atlético Votuporanguense dará o pontapé inicial no Campeonato Paulista da Série A3 de 2024. Isso porque, o Pantera Alvinegra estreia em casa, contra o Grêmio Prudente, às 19h30, na Arena Plínio Marin.

Um treino aberto à torcida realizado no final da tarde desta terça-feira, no palco do jogo, encerrou a pré-temporada Alvinegra.

O período de preparação do Votuporanguense foi acelerado, e sob comando do técnico Rogério Corrêa, foram realizados quatro jogos amistosos: vitória contra o sub-20 do Tanabi (casa); derrota para o Linense (fora); vitória sobre o Mirassol (casa), e derrota para o América, no ‘Estádio Teixeirão’, em São José do Rio Preto/SP.

Em números oficiais, o chega para essa partida com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Grêmio Prudente vem de uma série de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

O treinador Alvinegro tem quase 100% do elenco a disposição, exceto pelo volante Lucas Silva, que se machucou no jogo-treino contra o Linense. De acordo com o CAV, o jogador deve estar de volta na terceira rodada do estadual.

Sócio-torcedor do Votuporanguense

O CAV anunciou na última semana seu programa de sócio-torcedor para 2024. Com o intuito de aproximar o fã alvinegro do clube, o novo modelo de associação oferece dois modelos com valores distintos, com benefícios variados e exclusivos.

De acordo com o clube, o ‘Sócio Pantera Ouro’ custa R$ 250,00 e oferece a camisa comemorativa dos 15 anos do CAV e 7 ingressos, no Setor 1 (Arquibancada Coberta), para os jogos do Pantera Alvinegra na Arena Plínio Marin (primeira fase).

Já o ‘Sócio Pantera Prata’ custa R$ 180,00 e oferece a camisa comemorativa dos 15 anos do CAV e 7 ingressos, no Setor 2 (Arquibancada Descoberta), para os jogos do Pantera Alvinegra na Arena Plínio Marin (primeira fase).

O ponto de venda e retirada dos produtos é a loja Poly Sport, na Rua Amazonas, 3147, na área central de Votuporanga. O torcedor pode pagar no Pix ou dinheiro; além de cartão de crédito, parcelado em até 3x – somente na loja Poly Sport.

A retirada dos ingressos e da camiseta que compõem o programa Sócio Torcedor ocorre nesta quarta-feira (24), ou seja, no dia da estreia do CAV no Paulistão da Série A3. Para mais informações, o Clube Atlético Votuporanguense disponibilizou o contato (17) 99767-0606 – Rony Paz.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu ingresso (R$ 20 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 10 – Setor 2 – Arquibancada Geral) para a estreia desta quarta-feira, evitando transtornos, como por exemplo longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Poly Sport e no site Guiche Web.

Confira as datas e horários dos jogos do CAV: