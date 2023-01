CAV faz último treino antes do embarque para Presidente Prudente 

Sob comando do técnico Rodrigo Cabral, elenco da Pantera Alvinegra realiza atividade na manhã desta sexta-feira, na Arena Plínio Marin. Estreia ocorre no sábado (21), às 16h, diante do Grêmio Prudente.

O elenco do Clube Atlético Votuporanguense finaliza na manhã desta sexta-feira (20.jan) a fase de preparação para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2023. Estreia da Pantera Alvinegra ocorre no sábado (21), às 16h, diante do Grêmio Prudente, em Presidente Prudente/SP.

De olho na primeira partida oficial do CAV no ano, a comissão comandada pelo técnico Rodrigo Cabral, realiza o último treino do clube na manhã desta sexta, na Arena Plínio Marin, em busca de acertar os últimos detalhes do esquadrão.

No geral, a pré-temporada do Votuporanguense é realizada desde 12 de dezembro, inclusive, com a apresentação de atletas e jogos-treinos; sendo o último a vitória por 2 a 0 diante do Mirassol, em Mirassol/SP.

Na oportunidade, o CAV foi a campo inicialmente com: Douglas, Einsten, Café, Benini, Prego, Jair, Lucas, Cereja, David, Victor e Sávio.

Após o treino desta sexta-feira, a Pantera Alvinegra embarca, no final da tarde, para uma viagem de aproximadamente 280 km até Presidente Prudente.