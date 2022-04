CAV estreia na segunda fase da Série A3 contra o São José, neste domingo

O Votuporanguense do técnico Rodrigo Cabral ficou em 6º lugar na classificação geral da primeira fase. Comandante não contará com Paulo Henrique, suspenso; Léo Santos ainda é dúvida. Duelo ocorre às 10h na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense vai estrear na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A-3 neste domingo (3.abr), a partir das 10h, quando recebe o São José, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. Os clubes já se enfrentaram na primeira fase e o CAV venceu, em casa, por 1 a 0.

A Pantera Alvinegra do técnico Rodrigo Cabral contará com os retornos do lateral-esquerdo Anderson Santos e do atacante Erick Salles, que suspensos, não puderam enfrentar o Rio Preto; além de Léo Santos que também pode retornar. No entanto, Paulo Henrique fica de fora e vai cumprir suspensão por cartões amarelo.

Após o treino desta sexta (1º.abr), Cabral falou na sala de imprensa da Arena Plínio Marin. “A ideia [para essa segunda fase] é que seja cada jogo uma final estratégica. Nessa final, a gente precisa somar pontos em casa, pelo fato de sermos mandantes e de aqui ter ‘n’ fatores a nosso favor. Assim, iniciamos essa segunda fase em casa e a vitória é muito importante; além de jogarmos estrategicamente fora de casa, sabendo pontuar”, comentou.

O comandante alvinegro, explicou que quando o assunto é atuar fora de seus domínios, nem sempre pontuar, significa vencer. “O pontuar, não é necessariamente que aconteça a vitória, mas não deixar ponto para trás, ou seja, uma derrota. O momento é estratégico e temos seis jogos para pontuar e não negativar”.

Cabral que navega por águas tranquilas na Arena Plínio Marin, desde que assumiu o comando do CAV, disse que a comissão técnica já analisou o São José, porém, como de costume no mundo do futebol deu poucos detalhes da estratégia alvinegra para o duelo. “Já foi feita a analise que jogo passado deles e também um resumo do que eles fizeram na competição, é claro que para essa situação, todos vão tentar ‘esconder’ as escalações e ideias para que possa confundir o adversário”, salientou.

O treinador finalizou comentando sobre a ‘semana cheia’ para treinos do CAV. “A semana foi muito proveitosa e volumosa, observação para as partes mais abertas, para dar um volume maior naquilo que a gente acredita que é a verticalização do jogo. No individual também foi bom, as ideias foram aplicadas e o elenco internalizou bem”.

Ingressos

O CAV dispõe do valor promocional de meia entrada para todos nos jogos em casa. Sendo assim, o Setor 1 (Arquibancada Coberta) e o Setor 3 (Visitante) custam R$ 20,00, já o Setor 2 (Arquibancada Descoberta) apenas R$ 10,00. O ingresso pode ser adquirido no site www.guicheweb.com.br ou na bilheteria da Arena Plínio Marin a partir das 8h.

Segundo turno

Nesta fase do estadual, as equipes foram divididas em duas chaves. No Grupo 2 estão: Comercial (melhor campanha), São José-SP (3º), Votuporanguense (6º) e União Suzano (8º). O Grupo 3 é formado por Noroeste (vice-líder da primeira fase), Marília (4º), EC São Bernardo (5º) e Capivariano (7º).

Os times se enfrentarão dentro da chave em dois turnos, totalizando seis partidas até o dia 23 de abril. Os dois melhores de cada grupo avançam à semifinal, quando o acesso à Série A2 será definido, nos dias 1º e 8 de maio.

Nesta etapa, serão somados os pontos da primeira e segunda fases e o cruzamento será entre melhor campanha contra a quarta melhor, e a segunda contra o terceiro melhor retrospecto. A decisão do título está prevista para 15 e 22 de maio.

A seguir, veja os próximos jogos do CAV