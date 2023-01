CAV estreia contra o Grêmio Prudente na Série A3 do Paulistão 

Time de Votuporanga entra em campo neste sábado, às 16h, no Prudentão. Por Jorge Honorio O Clube Atlético Votuporanguense vai dar o primeiro passo na tentativa do acesso, de volta, à segunda divisão do futebol de São Paulo neste sábado (21.jan), quando estreia no Campeonato Paulista da Série A3, contra o Grêmio Prudente, às 16h, no Estádio Prudentão, casa do adversário.

Focado na primeira partida oficial da Pantera Alvinegra, desde 7 de maio do ano passado, ou seja, mais de oito meses. A comissão comandada pelo técnico Rodrigo Cabral acertou os últimos detalhes na manhã desta sexta-feira, véspera do confronto, na Arena Plínio Marin.

Na sala de imprensa do clube, o comandante alvinegro atendeu os repórteres e explicou: “O período de preparação foi acelerado, equilibrado, porém, com certa cautela em relação aos individuais. A nossa ideia era montar uma equipe compatível com a maneira que o campeonato irá se desenvolver, com uma base inicial dos remanescentes da temporada passada, oriundos da base e outros que permaneceram. Alguns atletas chegaram após um período inativo, já outros chegaram vindos de outros clubes, enfim, havia essa necessidade de fazermos essa aceleração e não só isso, também tem a questão física. Desta forma, iniciamos essa competição com uma equipe competitiva, conseguimos nesse tempo, extrair 11 para o início; é claro que, o campeonato se desenvolve em várias maneiras e por isso alguns atletas irão recuperar plenamente suas condições físicas, técnicas e táticas. Mas para a estreia temos uma equipe bastante satisfatória, pelo tempo que a gente percorreu até então.”

Cabral, inclusive, voltou após comandar o CAV na reta final da A3 de 2022, quando o time bateu na trave pelo segundo ano seguido. O elenco mescla nomes oriundos da base, atletas da última campanha e reforços com rodagem pelo Brasil, como os atacantes David e Neto Acará (ambos ex-Grêmio Prudente).

Outro detalhe nos bastidores do CAV, nesta véspera de estreia, foram os anúncios do novo supervisor de Futebol, Raul Borges. Integrante que forma uma comissão técnica totalmente votuporanguense. Além do lendário massagista, Sr. Pedro Basso, profissional com passagens por grandes clubes, incluindo a Seleção Brasileira.

‘Seu Pedro’ é um personagem à parte, com mais de 70 anos, transborda vitalidade e vibração em prol do CAV, sendo respeitado por todos e extremamente carismático.

O massagista também é conhecido pelo seu ‘suco milagroso’ de beterraba, com outros ingredientes que ele desenvolveu na década de 90 e, que já hidratou inúmeros atletas e adoçou muitas conquistas dentro de campo; mas, o componente secreto que todos tentam descobrir… bem, esse segue secreto.

Na beira do campo a reportagem conseguiu apenas a promessa, tradicionalmente bem-humorada de ‘Seu Pedro’, de que um dia, ele permitirá que seja degustado.

A apresentação oficial do massagista contou com uma manifestação nas redes sociais do presidente do clube, Edilberto Fiorentino – Caskinha, que publicou: “Uma honra e um eterno aprendizado trabalhar ao lado de uma pessoa tão íntegra como o Senhor. Sucesso sempre e obrigado por toda dedicação junto ao nosso CAV.”

Possíveis escalações

No amistoso mais recente, há uma semana, no triunfo de 2 a 0 diante do Mirassol, Rodrigo Cabral começou com: Barbato; Einstein, Lucas Morais, Murylo Benini e Carlos; Fabrício, Marcos Vinicius e Lucas Soares; Sávio, Victor e Tales Tim.