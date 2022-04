CAV enfrenta o União Suzano e precisa vencer para continuar lutando pelo acesso 

A Pantera Alvinegra vem de duas derrotas e precisa da vitória para continuar dependendo das próprias forças na Série A3. Partida ocorre neste domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin.

Após duas derrotas seguidas na segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3, sendo a última para o União Suzano por 4 a 0 na tarde de sábado (9), no Estádio Francisco Marques Figueira, o Clube Atlético Votuporanguense ganha a oportunidade de voltar a vencer, desta vez na Arena Plínio Marin, o adversário já é conhecido, o mesmo União Suzano.

O duelo pela primeira rodada returno do Grupo 2, marcado para às 10h, neste domingo (17), pressiona o elenco do técnico Rodrigo Cabral a vencer para continuar dependendo apenas de suas forças na batalha pela classificação na fase dos quadrangulares e quem sabe assim, chegar ao acesso para a Série A2 de 2023.

O Votuporanguense que está no grupo liderado pelo Comercial que soma 7 pontos, é seguido pelo vice-líder União Suzano com 6, já o CAV vem em terceiro com 3 pontos e o São José fecha a chave com apenas 1 ponto somado.

O comandante alvinegro não possui desfalques no elenco para esse duelo, exceto pela dúvida quanto ao lateral-esquerdo Anderson Santos que é acompanhado pelo departamento médico do CAV.

Nos bastidores, a palavra de ordem no Votuporanguense é vencer, pois já se calcula o prejuízo que outra derrota pode causar, colocando a Pantera Alvinegra para contar com combinações de resultados de outras equipes e depois, caso não ocorra, o clube pode adiar o sonho do acesso em 2022.

Ingressos

O CAV dispõe do valor promocional de meia entrada para todos nos jogos em casa. Sendo assim, o Setor 1 (Arquibancada Coberta) e o Setor 3 (Visitante) custam R$ 20,00, já o Setor 2 (Arquibancada Descoberta) apenas R$ 10,00. O ingresso pode ser adquirido no site www.guicheweb.com.br ou na bilheteria da Arena Plínio Marin a partir das 8h.