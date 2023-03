CAV enfrenta o São José buscando decolar na Série A3 

Duelo ocorre nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

A vitória por 2 a 1 no último compromisso, contra o União Suzano, em casa, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3, trouxe um “respiro” ao Clube Atlético Votuporanguense, mas a Pantera Alvinegra tem nesta quarta-feira (1º.mar), às 20h, contra o São José, no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos/SP, a oportunidade de decolar na competição, saindo da zona da degola e subir na tabela do estadual.

Durante a preparação para o duelo, o treinador João Vallim recebeu notícias não muito agradáveis, como as ausências de David e Josiel – que vão cumprir suspensão por cartões; além Júnior Prego e Guilherme Café que seguem no departamento médico.

Por outro lado, Léo Cereja está totalmente recuperado e relacionado para a partida; o volante Gabriel Almeida que sofreu uma lesão no último jogo e recebeu pontos no rosto também está à disposição de Vallim.

O CAV embarcou na tarde desta terça-feira para São José dos Campos.

São José vem embalado com quatro vitórias seguidas

O São José conquistou na última rodada sua quarta vitória consecutiva na Série A3. O triunfo foi sobre o Audax, por 2 a 1, na Arena Barueri. Com o resultado, a Águia do Vale chegou a sexta colocação, entrando na zona de classificação do estadual.