CAV enfrenta o São Caetano nesta quarta-feira 

Duelo ocorre às 20h, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela oitava rodada do Paulistão A3.

O Clube Atlético Votuporanguense aproveitou o curto tempo para treino e embarcou nesta terça-feira (20.fev) para o ABC paulista, onde enfrenta o São Caetano, nesta quarta-feira, às 20h, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul/SP, pela oitava rodada do Paulistão A3.

O CAV, 3º colocado na tabela, deve entrar em campo contra o vice-lanterna com um time alternativo, tendo em vista os suspensos: Felipe (cartão vermelho); Kayky, Amorim e Edson (3º cartão amarelo); além de Igor Pimenta no Departamento Médico.

O São Caetano, 16º colocado na tabela, ainda não venceu na Série A3 de 2024, conquistando apenas dois empates: Bandeirante-SP (fora de casa) e Rio Preto (em casa).

O técnico Rogério Corrêa não esconde o objetivo futuro, já que no próximo sábado (24), às 18h, na Arena Plínio Marin, enfrenta o Red Bull Bragantino II, que está em franca recuperação no estadual: “Vamos pensar bem quem vai viajar [para o ABC paulista], porque devemos fazer um time totalmente alternativo, uma vez que precisamos estar 100% também no jogo de sábado contra o Red Bull, que é uma equipe muito rápida”, ponderou o treinador alvinegro.

O duelo desta quarta-feira, válido pela oitava rodada do estadual, será transmitido pelo youtube da FPF (Federação Paulista de Futebol).