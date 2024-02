CAV enfrenta o São Bernardo na Arena Plínio Marin 

O duelo válido pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A3 ocorre nesta quarta-feira, a partir das 19h30.

Embalado após duas vitórias consecutivas no Campeonato Paulista da Série A3 de 2024, o Clube Atlético Votuporanguense, que está na 5ª posição da tabela, enfrenta nesta quarta-feira (7.fev), às 19h30, na Arena Plínio Marin, o vice-líder do torneio: EC São Bernardo. O duelo é válido pela quinta rodada do estadual.

Após vencer a Matonense por 2 a 0 no último domingo, no Hudson Buck Ferreira, em Matão/SP, o Votuporanguense comandado pelo técnico Rogério Corrêa solidificou a confiança e a percepção de que é possível seguir em alto nível. No elenco, o treinador alvinegro não tem jogadores suspensos por cartões, além disso, Felipe, Taison e Frank estão em transição do Departamento Médico para o campo; já Lucas Silva segue sob cuidados médicos.

O EC São Bernardo, adversário do CAV nesta rodada, segundo colocado na tabela da Série A3, vem de vitória contra o Grêmio Prudente por 3 a 1, em casa. Já em solo votuporanguense, o Cachorrão realizou treino com bola no gramado do campo da Ferroviária nesta terça-feira.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu ingresso (R$ 20 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 10 – Setor 2 – Arquibancada Geral) evitando transtornos, como por exemplo longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin que abrem às 17h. Os portões serão abertos às 18h30. Os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web