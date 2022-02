CAV enfrenta o Noroeste buscando decolar na Série A3 do Paulistão 

Duelo válido pela quarta rodada acontece às 19h30 desta quarta (9), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru/SP.

Vindo de um empate contra o Barretos, em casa, no último domingo, em jogo tecnicamente fraco, o Clube Atlético Votuporanguense do comandante Thiago Oliveira, 7º na tabela do embolado Campeonato Paulista da Série A3, busca decolar diante do Noroeste, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru/SP, às 19h30 desta quarta (9.fev).

O adversário da Pantera Alvinegra nesta quarta rodada, perdeu a invencibilidade e a liderança da competição justamente no último duelo, para o Olímpia, atuando fora de casa.

Após o treino desta terça-feira, o técnico do CAV falou com a imprensa, sem desfalques para o próximo jogo, o comandante voltou a repercutir as bolas que não entraram contra o Barretos e virou todos os canhões da Pantera Alvinegra para o Norusca.

“Passamos o vídeo no nosso último jogo, focamos nos pontos positivos que nós tivemos na partida. Finalizamos 21 vezes, 58 jogadas ofensivas, 466 passes ofensivos contra 170 e nós não conseguimos o resultado positivo. Isso nos deixa triste e faz com a gente tente melhorar e qualificar, principalmente, as finalizações. E agora, focar no Noroeste, uma equipe forte fisicamente, uma equipe que manteve, praticamente, do time titular só dois jogadores não estiveram no elenco do ano passado, quando fizeram boa campanha. Então é jogo difícil, mas a gente vai lá em Bauru para conquistar um bom resultado e tentar recuperar os pontos que nós perdemos aqui”, salientou Oliveira.

Adepto de manter um estilo de jogo mais assertivo, dentro ou fora de casa, o treinador alvinegro explicou que respeitando o adversário, vai em busca dos três pontos. “Vamos jogar nosso futebol, ofensivamente, em busca de um resultado positivo lá em Bauru. Tentar criar, tentar continuar criando, tendo domínio do jogo como nós tivemos aqui. Nosso time tem uma característica e independente do adversário, sempre respeitando o adversário, do outro lado também temos ótimos profissionais e grande times também, mas a gente não muda nossa característica de jogo, vamos tentar um bom resultado, tendo domínio do jogo, tentando controlar as ações para que consigamos um bom resultado”, finalizou Thiago Oliveira.

A delegação alvinegra embarcou para Bauru no final da tarde desta terça-feira.