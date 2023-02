CAV enfrenta o Desportivo Brasil na Arena Plínio Marin  

O duelo válido pela sexta rodada do Paulistão Série A3 ocorre às 15h, nesta quarta-feira.

Após a sequência de derrotas do CAV na Série A3 do Paulistão, veio na última rodada o empate por 1 a 1 diante da Itapirense, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. Porém, nesta quarta-feira (8.fev), às 15h, em casa, pela sexta rodada da competição, a Pantera Alvinegra tem, contra o Desportivo Brasil, uma nova oportunidade de exorcizar os resultados indigestos e reconquistar a confiança da torcida.

O elenco comandado pelo técnico Rodrigo Cabral finalizou a preparação do Votuporanguense na tarde desta terça-feira, no palco do jogo. Ele terá como ‘reforço’ as voltas do atacante Gabriel Rosseto, do volante Mateus Norton e do lateral-direito Lito Andrade que cumpriram suspensão por cartões. Outro retorno é do goleiro Gabriel Barbato que se recuperou da trombada em São Bernardo do Campo/SP e está relacionado para o jogo.

Por falar em reforços, o clube apresentou, oficialmente, o jovem goleiro Kayque Maranhão, de 19 anos, revelado pelo Tanabi, onde se destacou na disputa de competições de base, como a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O segundo atleta é o zagueiro Gustavo Alcindo, vindo da base do Juventus-SP e revelado profissionalmente pelo Avaí-SC, possui passagens por clubes como: Inter de Lages-RS, Portimonense (Portugal), Marinhense (Portugal), Castanhal-PA e estava no Operário Ferroviário-PR.

A dupla já estava integrada ao elenco do CAV, inclusive, os atletas ficaram no banco no último compromisso.

Desportivo Brasil

O adversário da Pantera Alvinegra vem de derrota para o EC São Bernardo por 2 a 1, jogando fora de casa. Após cinco rodadas, o Desportivo Brasil somou 6 pontos e aparece na 13ª colocação na tabela, porém, está a apenas um ponto da zona de classificação.

Ingressos

O CAV iniciou a venda de ingressos para o jogo desta quarta-feira, na Arena Plínio Marin, válido pela sexta rodada da Série A3. Os ingressos a preço promocional custam R$ 10 e R$ 20.

Setor 1 (área coberta): R$ 20

Setor 2 (área descoberta): R$ 10

Setor 3 (área visitante): R$ 10

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias da Arena uma hora antes do início do partida; ou pelo site: www.guicheweb.com.br