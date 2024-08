CAV enfrenta o Corinthians na Arena Plínio Marin 

Duelo válido pela segunda fase do Campeonato Paulista sub-17 ocorre neste sábado (3), às 11h.

O Clube Atlético Votuporanguense volta a campo neste sábado (3.ago), a partir das 11h, contra o Corinthians, na Arena Plínio Marin, para a retomada do Campeonato Paulista sub-17. O torneio foi paralisado para o período de férias escolares.

O último compromisso do CAV foi em 6 de julho, na Arena Plínio Marin, quando venceu o XV de Piracicaba por 2 a 1: Carlos Eduardo abriu o placar para o Pantera Alvinegro, mas João descontou para os visitantes, no entanto, Izaque recolocou o Votuporanguense em definitivo a frente no placar.

De lá para cá, o técnico Rilla vem preparando o elenco para a sequência da segunda fase do Paulistão da categoria e, para esta 15ª rodada o adversário já é conhecido: Corinthians. Isso porque, no dia 23 de junho, o CAV visitou o Timão no Estádio do Canindé, em São Paulo/SP, e acabou derrotado por 3 a 0.

“A expectativa é a melhor possível. A gente aproveitou essas semanas para trabalhar e focar nesse jogo. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, até porque a gente sabe da tradição do Corinthians e do peso da camisa, mas a gente tem se preparado forte para fazer o melhor possível”, explicou Rilla.

“Quero deixar o convite para toda a torcida aqui do Votuporanguense, o pessoal da TOV, para que possa comparecer e dar aquele apoio para a gente, ser nosso décimo segundo jogador”, emendou o comandante.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) escalou para apitar esse jogo válido pela 15ª rodada, o árbitro Edson Alves da Silva, auxiliado por Diego Antonio Pagianotto e Edilson David Neves, além do quarto árbitro Anderson Fernando Diniz de Lira.

Domingo de rodada quádrupla na base

No domingo (4), o CAV volta a campo logo pela manhã. A programação inicia às 9h, com Votuporanguense x Tanabi, pelo sub-13; em seguida, às 10h40, os clubes se enfrentam pelo sub-14.

No período da tarde, às 14h, o CAV enfrenta o Rio Preto pelo sub-11, e às 15h30 é a vez das equipes do sub-12 desfilarem o seu futebol no gramado da Arena.

Vale ressaltar que a entrada para assistir aos jogos é gratuita.