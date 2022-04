CAV enfrenta o Comercial nesta quarta-feira em Ribeirão Preto 

A Pantera Alvinegra, líder do Grupo 2, entra em campo pela segunda rodada do quadrangular da Série A3; duelo ocorre às 20h, no Estádio Palma Travassos.

O Clube Atlético Votuporanguense enfrenta o Comercial nesta quarta-feira (6.abr), às 20h, no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto/SP, pela segunda rodada da fase dos quadrangulares da Série A3 do Campeonato Paulista.

A Pantera Alvinegra, do técnico Rodrigo Cabral, que venceu o São José por 2 a 0 em duelo que abriu a segunda fase do torneio, na Arena Plínio Marin, com gols de Erick Salles e João Marcos; embarcou para Ribeirão Preto na tarde desta terça-feira (5), com força máxima, já que Paulo Henrique retornou de suspensão por cartões amarelo.

O Comercial, adversário da rodada, ainda não atuou nesta fase do torneio, já que a partida contra o União Suzano, que deveria ter sido disputada no último sábado (2), às 15h, não ocorreu por falta de ambulância e, posteriormente, de um médico responsável no veículo. O assunto será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) na próxima sexta-feira.

A procuradora Mariana Chamelette Luchetti Cavichioli denunciou o time da casa, Suzano, no artigo 203 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O item fala sobre “deixar de disputar, sem justa causa, partida, prova ou o equivalente na respectiva modalidade, ou dar causa à sua não realização ou à sua suspensão”.

Prevê pena com multa de R$ 100 a R$ 100 mil e “perda dos pontos em disputa a favor do adversário, na forma do regulamento”. Este, por sua vez, é o Regulamento Geral de Competições da Federação Paulista de Futebol (FPF), capítulo IV, artigo 16, que cita a perda de pontos após apreciação judicial.

O Suzano deve apresentar provas e argumentos para se defender da acusação. Caso o órgão decida em favor do Leão do Norte, ele soma os três pontos e fica com três gols de saldos. Por enquanto, as duas equipes estão sem pontuar.

Pantera Alvinegra em ‘tour’ fora de casa

Após enfrentar o Comercial, a Pantera Alvinegra seguirá longe de sua toca, a Arena Plínio Marin, já que pela terceira rodada enfrentará o União Suzano, no próximo sábado (9), às 15h, no estádio Suzanão, em Suzano/SP. Então, para facilitar a logística, o CAV ficará em Santana do Parnaíba/SP, sediado no Futebol Clube Ska Brasil – presidido pelo Edmílson, ex-volante e zagueiro da Seleção Brasileira, com passagens por diversos clubes do Brasil e do exterior.