CAV enfrenta o Barretos para manter vivo o sonho da classificação 

Votuporanguense entra em campo no domingo, às 16h, no Estádio Fortaleza, em Barretos/SP. Por Jorge Honorio O Clube Atlético Votuporanguense que vem de vitória por 1 a 0, fora de casa, contra o Sertãozinho na última rodada, terá às 16h deste domingo (12.mar), no Estádio Fortaleza, diante do Barretos, a oportunidade de alimentar o sonho da classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3.

Naturalmente a vitória em Sertãozinho trouxe paz para a preparação do elenco comandado por João Vallim para este confronto em Barretos, ironicamente, um novo duelo valendo ‘seis pontos’. Isso porque o CAV precisa vencer para se afastar ainda mais da zona da degola, enquanto o Touro do Vale – que é o vizinho do andar de baixo do Votuporanguense – se equilibra na beira da zona do rebaixamento e lutará para se salvar.

Na planilha, Vallim não contará com o centroavante Neto Acará que segue no departamento médico, além do meia Léo Cereja que com suspeita de conjuntivite passará por avaliação. Já por cartões, o lateral-direito Lito Andrade cumprirá suspensão automática.

O zagueiro Gustavo Alcindo, nome forte no entrosamento recente da defesa do CAV, falou ao Diário sobre a expectativa: “Nossa equipe, para esse nosso próximo confronto direto, creio que esteja muito concentrada, confiante no propósito que a diretoria, o técnico, passaram para a gente. Todo mundo se abraçou e está todo mundo com a mesma ideia que é fazer três vitórias nessa reta final para que a gente ainda possa ter chance de se classificar; eu creio que dá forma em que todo o grupo está pensando, tá trabalhando, é possível que consigamos sair com uma vitória contra o Barretos.”

O Votuporanguense ainda realizará a última preparação para o duelo, na manhã deste sábado, na Arena Plínio Marin, e deve embarcar no início da noite.

