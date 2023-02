CAV enfrenta a Itapirense na Arena Plínio Marin 

Ainda sem pontuar e na lanterna da Série A3, a Pantera Alvinegra volta a campo neste domingo, às 10h.

O Clube Atlético Votuporanguense terá neste domingo (5.fev), às 10h, na Arena Plínio Marin, sua quinta chance de pontuar na tabela do Campeonato Paulista da Série A3 de 2023. O visitante da vez, é a Itapirense que na terceira colocação e empatada no número de pontos com o vice-líder Bandeirante-SP e o líder Capivariano, vem em busca da manutenção no bloco de cima, ou quem sabe até assumir a liderança da competição.

Do lado alvinegro, após a derrota por 1 a 0 contra o EC São Bernardo, fora de casa, os comandados de Rodrigo Cabral correm para acertar os últimos detalhes, visando um resultado positivo que deixe a má fase para trás.

O elenco do CAV se reapresentou na tarde de quinta-feira e nesta sexta, trabalhou ainda mais forte. Na manhã deste sábado, véspera do jogo, a comissão técnica encerra a preparação e aguarda o apito inicial da partida.

Dentro de campo, o desfalque fica por conta do lateral-direito Lito que cumpre suspensão após a expulsão na última rodada; já a dúvida é o goleiro Gabriel Barbato que segue se recuperando do choque com o atacante Gabriel Barcos, em São Bernardo do Campo, Douglas Lima deve defender a meta do Votuporanguense.

Ingressos

O CAV iniciou a venda de ingressos para o jogo deste domingo, na Arena Plínio Marin, válido pela quinta rodada da Série A3 do Paulistão. Os ingressos a preço promocional custam R$ 10 e R$ 20.

Setor 1 (área coberta): R$ 20

Setor 2 (área descoberta): R$ 10

Setor 3 (área visitante): R$ 10

Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias da Arena, a partir das 9h; ou no site: www.guicheweb.com.br