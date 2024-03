CAV encerra preparação e enfrenta o Lemense  

Duelo ocorre neste sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Série A3.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou nesta sexta-feira (15.mar) a preparação para o duelo contra o Lemense, neste sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP. A partida é válida pela 14ª e penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Série A3.

Já classificado para a segunda fase do estadual, o elenco alvinegro sob comando do técnico Rogério Corrêa não contará com o goleiro Gabriel Barbato e Bady, suspensos após recebimento do terceiro cartão amarelo. O departamento médico do CAV acompanha a recuperação de Weligton Rocha que passou por cirurgia recente.

Para além dessas novidades, o Votuporanguense que vem de vitória fora de casa, contra o Desportivo Brasil por 1 a 0, se ‘despede’ da Toca do Pantera nesta primeira fase, já que a 15ª e última rodada será longe de seus domínios, no Estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, em Marília, no sábado (23), às 15h, contra os donos da casa.

Lemense luta pela classificação

O Lemense desembarca em Votuporanga de olho na classificação, e em 8º na tabela, ou seja, o último dentro do G-8, promete jogar tudo para garantir a classificação. Na última rodada, no Bruno Lazzarini, em Leme, o Lemense não fez o dever de casa e ficou no empate em 0 a 0 contra o Sertãozinho.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu ingresso evitando transtornos, como por exemplo, longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, que abrem às 16h, os preços seguem mantidos: R$ 20 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 10 – Setor 2 – Arquibancada Geral. Os portões abrem às 17h.

Fora da Arena, os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Espeto do Ortiz, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web