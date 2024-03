CAV encerra preparação e enfrenta o Desportivo Brasil 

Já classificado para a segunda fase do Paulistão A3, o Votuporanguense não contará com Kayky e Frank. Duelo ocorre nesta quarta-feira, às 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou nesta terça-feira (12.mar), em Itu/SP, a preparação para o duelo contra o Desportivo Brasil, desta quarta-feira, às 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz, pela 13ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

O Votuporanguense que já está classificado para a segunda fase do estadual, após carimbar o passaporte para a sequência do torneio na vitória contra o líder Catanduva, por 1 a 0, na última rodada, na Arena Plínio Marin, tem o retorno de seu treinador Rogério Corrêa, do goleiro João Paulo, e de Wendel Júnior que cumpriram suspensão contra o Santo. Igor Pimenta que também ficou de fora, deve ter o caso analisado pela Justiça Desportiva ainda nesta terça-feira, e caso seja liberado, estará à disposição.

Relembrando, o atleta se envolveu em uma confusão com um jogador do Bandeirante-SP, no jogo em Birigui, sendo o caso levado a Corte.

Para além de Igor Pimenta, o técnico Rogério Corrêa já sabe que terá de substituir peças importantes no elenco alvinegro, como Kayky [que divide a artilharia do CAV na temporada com Wendel Jr, com 4 gols cada um], que com uma inflamação no pé não viajou; além de Frank que sentiu dores no adutor e também segue sob supervisão do departamento médico do clube.

Na antepenúltima rodada da primeira fase do Paulistão A3, o Pantera Alvinegro entra em campo com 11 jogos de invencibilidade, em terceiro na tabela, com 25 pontos conquistados e um aproveitamento de 69.4%.

Desportivo Brasil

O Dragão ‘voltou’ para o campeonato na última rodada, após bater o Grêmio Prudente por 1 a 0, no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente. O resultado encerrou uma sequência de três resultados ruins do Desportivo Brasil. Os anfitriões do CAV nesta rodada são nada mais nada menos que o vizinho de baixo do Pantera Alvinegro, aparecendo na quarta posição da tabela com 23 pontos somados.