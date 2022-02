CAV encara o São José em busca da reabilitação na Série A3  

Duelo da Pantera Alvinegra contra o terceiro colocado na tabela ocorre no domingo, às 10h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense que conheceu na última rodada sua primeira derrota na Série A3 do Campeonato Paulista ao perder por 2 a 1 para o Noroeste em Bauru/SP, terá neste domingo (13.fev), às 10h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP a oportunidade virar a chave na competição, mesmo que o desafio seja diante do 3º colocado na tabela, o São José.

O elenco do técnico Thiago Oliveira vai a campo com força máxima para voltar a vencer no torneio, já que não possui jogadores cumprindo suspensão por cartões ou no departamento médico. Por falar em cartões, ‘pendurado’ na Pantera Alvinegra só o atacante Israel.

Já o adversário, o São José ou a Águia do Vale vem de vitória contra o Rio Preto por 1 a 0, em casa, com gol do ex-Votuporanguense, Gabriel Barcos. O time de São José dos Campos/SP segue na caça pela liderança da competição, já que matematicamente está a 1 ponto do líder São Bernardo que tem 10 pontos somados e embolado com Noroeste e Comercial com 9 pontos cada.

Ingressos

O CAV vai praticar o valor promocional de meia entrada para todos nos jogos em casa. Sendo assim, o Setor 1 (Arquibancada Coberta) e o Setor 3 (Visitante) custam R$ 20,00, já o Setor 2 (Arquibancada Descoberta) apenas R$ 10,00. Inicialmente as vendas serão online no site www.guicheweb.com.br

Abertura da bilheteria: 8h30

Abertura dos portões: 9h

Protocolo Covid-19

Para entrar no estádio as pessoas terão de usar a máscara facial e apresentar um desses documentos abaixo: