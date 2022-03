CAV empresta jovem atacante para o Atlético Goianiense  

Cauari que fez boas apresentações na Copinha pelo MoleCav, chega à Goiânia/GO com contrato de empréstimo até o final de 2022, com opção de compra.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou nesta quarta-feira (30.mar) o empréstimo do atacante Cauari, de 19 anos, para o Atlético Clube Goianiense, clube da Série A do Brasileirão. Cauari é mais uma joia do MoleCav que chamou atenção de um grande clube brasileiro após fazer bons jogos na Copinha.

Cauari não é o primeiro integrante da campanha histórica do clube de Votuporanga na 52ª Copa São Paulo de Futebol Júnior a fazer as malas, o zagueiro Kauan Henrique e o atacante Fábio Souza já haviam desembarcado no Coritiba.

No clube goiano, Cauari chega com contrato de empréstimo até o final de 2022, porém, com opção de compra.