CAV empata mais uma e Rodrigo Cabral é demitido 

O Votuporanguense vencia por 2 a 0 até os acréscimos, quando cedeu o empate após tomar dois gols em três minutos. CAV está na penúltima colocação na tabela do estadual A3.

O Clube Atlético Votuporanguense se destacou, jogou melhor, mesmo embaixo d’água, e vencia por 2 a 0 até os acréscimos, quando entregou os pontos conquistados aos donos da casa, tomando dois gols em três minutos e empatando com o Red Bull Bragantino II, na tarde do último sábado (18.fev), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista/SP. Em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A3.

O empate teve sabor amargo de derrota para o Votuporanguense, principalmente pelo contexto do jogo, além do fato de ter se tornado recorrente a ‘doação’ de pontos nos finais das partidas por parte da Pantera Alvinegra.

Com a bola rolando, o técnico Rodrigo Cabral basicamente mandou a campo a escalação da última partida, no empate com o Marília, na Arena. E assim, sem Neto Acará e com Diego Luiz na titularidade, o artilheiro Gabriel Almeida permaneceu como volante.

E embaixo de chuva, o duelo começou movimentado entre as equipes, com muita transição e velocidade de ambos os times, principalmente da sedenta Pantera Alvinegra – que precisava vencer para sair da lanterna da competição.

E essa pressão deu certo, logo aos oito minutos de jogo o CAV teve uma grande chance pelo alto, com um cabeceio de Gabriel Almeida. O RB Bragantino também criou suas oportunidades, a principal aos 23 minutos com uma cobrança de falta.

Porém, o CAV não se intimidava e aos 41 minutos, após cruzamento pela esquerda, a zaga do RB Bragantino interceptou a bola com a mão e o arbitro Gabriel Almeida apontou a marca da cal. Pênalti que o atacante Diego Luiz não desperdiçou e mandou de pé esquerdo para as redes.

O Votuporanguense terminou a primeira etapa em alta voltagem, porém, no segundo tempo diminuiu a frequência e repetiu a receita que vinha dando errado nos últimos compromissos, tirou o pé, e passou a atacar com maior intensidade de forma esporádica. Inclusive, o segundo gol do CAV saiu em um desses ataques, aos 25 minutos, após jogada em velocidade pela esquerda, David recebeu a bola em um cruzamento, fintou o seu marcador e fuzilou para o gol, aumentando a vantagem da Pantera Alvinegra.

A partir desse ponto, o CAV adotou uma postura mais contida, com clara intenção de administrar o resultado até o apito final.

Porém, o RB Bragantino não estava tão disposto a entregar o jogo e uma série de substituições trouxe a campo o atacante Mineiro, um nome que mudaria o jogo. Com o final do tempo regulamentar, entrou-se nos acréscimos, sete minutos.

Mas não precisava de tanto, aos 47 minutos, Mineiro, mancando, não desperdiçou a chance que teve e marcou. Em seguida, aos 50 minutos, Mineiro apareceu sozinho, pedalou e marcou o gol de empate da partida.

Em decorrência do período de Carnaval, a maioria dos clubes, caso do CAV, terão uma semana cheia para trabalhar na recuperação dos elencos. A Pantera Alvinegra só voltará a campo no domingo, dia 26 de fevereiro, às 10h, na Arena Plínio Marin, oportunidade em que receberá o União Suzano.

Fim da era Rodrigo Cabral no CAV

O CAV anunciou na noite do último domingo (19), a saída do treinador Rodrigo Cabral do comando técnico da Pantera Alvinegra em decorrência da campanha ruim na Série A3, naquela que é à pior campanha do Votuporanguense desde que o clube foi fundado em 2009. Em nove partidas disputadas a Pantera Alvinegra venceu apenas uma, conquistando somente sete dos 27 pontos possíveis.

“O Clube Atlético Votuporanguense anuncia a saída do Rodrigo Cabral do comando técnico da equipe. Fica o agradecimento do CAV ao Rodriguinho, pelos serviços prestados ao Clube e pelas ótimas campanhas na Copinha (primeira vez que o CAV chegou a terceira fase da competição). E semifinais do Paulistão A3 2021 e 2022, disputando o jogo do acesso). Por fim, o Votuporanguense deseja ao Rodrigo Cabral sucesso na continuidade da sua carreira”, comunicou o clube.

O agora ex-treinador do Votuporanguense comentou nas redes sociais sua saída do clube: “Acredito em planejamento e organização, agradeço a Votuporanguense, sabíamos das dificuldades que encontraríamos no caminho, pois mesmo assim, a evolução foi evidente, porém resultado e tempo, não se negociam. Obrigado atletas pelo compromisso, presidente Caskinha e comissão pela confiança, transparência, honestidade e trabalho. Muita luz no caminho de vocês. A amizade permanecerá.”

Novo técnico

Sem apresentar um substituto no comando técnico da Pantera Alvinegra, a função deve ser ocupada interinamente pelo auxiliar técnico, Rogério Fernandes.