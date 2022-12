CAV empata com o Tanabi em jogo-treino 

Atividade dividida em três tempos na Arena Plínio Marin faz parte da pré-temporada do Votuporanguense que estreia no Paulistão da Série A3 em 22 de janeiro, fora de casa.

O Clube Atlético Votuporanguense enfrentou o Sub-20 do Tanabi na manhã desta sexta-feira (23.dez), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em jogo-treino, compromisso que faz parte da série de testes da pré-temporada visando a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2023.

Este foi o segundo compromisso do CAV desde sua reapresentação, no último dia 12, na manhã de terça-feira, os comandados pelo técnico Rodrigo Cabral receberam a visita do Sub-20 do Mirassol e perderam por 2 a 1. Desta vez, nos mesmos moldes do primeiro jogo-treino, em duelo de três tempos, sendo primeiro com duração de 30min e outros dois de 20min, o Votuporanguense empatou por 2 a 2, e os gols da alvinegra foram marcados pelo volante Jair e pelo lateral-direito Einstein.

O treinador Rodrigo Cabral vê com bons olhos essa sequência preparatória: “Análise em processo técnico tático e com muito equilíbrio na parte física, até pela inatividade de alguns atletas, mas ao mesmo tempo conciliando amistosos para acelerarmos aquilo que pensamos de ideias, e buscando com tranquilidade as peças para encaixe em nossos setores.” E conclui, falando da importância de jogos-treinos: “O carácter jogo, nos dá possibilidades de observamos comportamentos e soluções, extremamente importante nesse momento de montagem e curto tempo até a nossa estreia.”

Após as atividades desta sexta-feira, o CAV liberou os atletas para celebrarem o Natal com suas famílias e a reapresentação está marcada para segunda-feira (26); isso porque, precisa dar continuidade na agenda de compromissos preparatórios visando a aceleração total do elenco, por exemplo, na próxima sexta-feira (30) o Votuporanguense visita o profissional do Mirassol, em Mirassol/SP. Para fechar a série de jogos-treinos, ao menos, agendados até o momento, a Pantera Alvinegra recebe no sábado (7.jan) o Barretos na Arena Plínio Marin.

O elenco ainda aguarda novas peças que devem ser apresentadas no início de janeiro; por enquanto, o CAV treina forte, de segunda a segunda, intercalando períodos de manhã e à tarde.

O Votuporanguense já conhece a tabela do Paulistão do ano que vem, a partir da estreia, fora de casa, diante do Grêmio Prudente, em 22 de janeiro. Já na Arena Plínio Marin, na Toca da Pantera, o CAV joga no dia 25 de janeiro, contra o Bandeirante.