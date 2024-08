CAV empata com o Corinthians na Arena Plínio Marin 

Duelo disputado no último sábado (3), pelo Paulistão sub-17, mantem o Votuporanguense dependendo somente de suas forças para carimbar a classificação.

O Clube Atlético Votuporanguense saiu atrás, mas buscou o empate em 1 a 1, contra o Corinthians, na manhã do último sábado (3.ago), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em duelo válido pela quinta rodada da segunda fase do Paulistão sub-17.

Com a bola rolando, o Votuporanguense comandado pelo técnico Rilla, iniciou respeitando os visitantes que tomaram a iniciativa e abriram o placar aos 16 minutos, com o camisa 11, Richard. O Pantera Alvinegro foi equilibrando as forças e logo aos 23 minutos, após uma linda jogada de Carlos Eduardo que driblou o zagueiro adversário e cruzou na medida para o artilheiro Izaque, dono da camisa 9, mandar para o fundo do gol do Corinthians.

O jogo seguiu movimentado, com chances para os dois lados, inclusive com bola na trave do Votuporanguense e pelo menos uma defesa heróica do goleiro Matheus Porcari.

O resultado do confronto não alterou o Grupo 22, de fato, adiou a classificação do Corinthians para a terceira fase, no entanto, o Timão aparece em primeiro, com 10 pontos, seguido pelo CAV, com oito [dependendo somente de si para carimbar o passaporte], e o Comercial do Tietê, com sete pontos. Já o XV de Piracicaba é o lanterna da chave sem nenhum ponto conquistado.

Próximo compromisso

O Votuporanguense volta a campo na 16ª rodada e última da segunda fase no próximo sábado (10), às 11h, contra o Comercial do Tietê, no Estádio José Ferreira Alves (José Ferreira Alves) – Tietê.