CAV e Sertãozinho ficam no empate e se distanciam do G-8 e da zona da degola na A3

Com gols no primeiro tempo, times praticamente eliminam risco de rebaixamento e mantêm chances de avançar à próxima fase da terceira divisão estadual

Votuporanguense e Sertãozinho empataram por 1 a 1, na manhã deste domingo, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, em confronto válido pela 12ª rodada da fase de classificação da Série A3 do Campeonato Paulista.

Aos 39 minutos do primeiro, após rápido contra-ataque, Léo Santos aproveitou rebote do goleiro do Sertãozinho para abrir o placar para o CAV. Ainda na primeira etapa, aos 49, Hitalo recebeu na entrada da área, fez o giro e marcou um golaço para empatar para o Sertãozinho.

O empate deixou o CAV com três pontos a menos que o Bandeirante, time que abre o G-8. Com um ponto a menos, o Sertãozinho abriu cinco pontos de distância para o Olímpia, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Os dois times entram em campo pela 13ª rodada na próxima quarta-feira. O Votuporanguense enfrenta o Desportivo Brasil, às 15h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O Sertãozinho recebe o Olímpia, às 19h, no Frederico Dalmaso, em Sertãozinho. (GE)