CAV e Mirassol marcam estreia da iluminação da Arena Plínio Marin 

Partida ocorre no dia 13 de janeiro, a partir das 19h30; as quatro torres, totalizando 64 refletores de LED de 1.200 watts de potência cada um, é o suficiente para sediar jogos noturnos da FPF.

O dia 13 de janeiro de 2024 ficará marcado na história de Votuporanga devido à entrega da obra de iluminação da Arena Plínio Marin que permitirá com que o estádio passe a sediar jogos noturnos. E para comemorar esse momento inesquecível, haverá o jogo entre CAV e Mirassol marcado para iniciar a partir das 19h30.

A obra de iluminação complementar da Arena teve início neste ano para contemplar o lado onde ainda não havia recebido a melhoria. Com investimento de cerca de R$ 700 mil, foram instaladas quatro novas torres, totalizando 64 refletores de LED de 1.200 watts de potência cada um, o suficiente para deixar o espaço habilitado para receber jogos noturnos do Campeonato Paulista, atendendo às exigências de capacidade de iluminação determinadas pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

“Finalmente nossa Arena está pronta para receber jogos noturnos, conquista que os torcedores do Clube Atlético Votuporanguense aguardavam há tanto tempo. Este, certamente, será um momento emblemático da nossa gestão e que terei muito orgulho e satisfação de poder vivenciar”, disse o prefeito Jorge Seba.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, que também já ocupou a cadeira de presidente do CAV por oito anos (Clube Atlético Votuporanguense), falou da satisfação em participar deste momento inédito na história da cidade. “Acompanhei o apagar das luzes do Estádio Plínio Marin, no dia 29 de abril de 2015, quando a Votuporanguense ganhou de 3 a 1 contra o Grêmio Audax no último jogo noturno realizado pelo Campeonato. O sentimento é de muita alegria para nós, que acompanhamos todo esse processo, desde a construção da nova Arena. Sabemos de todos os caminhos percorridos para chegarmos até este dia e agradecemos o empenho do prefeito Jorge Seba em tornar esse projeto uma meta concretizada no seu governo”.

O presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, o Casquinha, também falou da expectativa para esse dia que se aproxima. “O dia 13 de janeiro entrará para a história não só como a inauguração da iluminação da nossa querida Arena Plínio Marin, mas como o início de uma nova era para o Clube Atlético Votuporanguense. Com estas modernas torres de iluminação, abrimos as portas para grandes noites de futebol, mostrando o nosso compromisso com a evolução do clube e a paixão dos nossos torcedores. É um marco de orgulho e realização para todos nós.”