CAV é goleado na estreia da Série A3 do Paulistão 

Votuporanguense perdeu por 3 a 0 em jogo dominado pelo Grêmio Prudente. Pantera Alvinegra volta a campo na próxima quinta, às 15h, contra o Bandeirante, na Arena Plínio Marin.

Os 2.076 pagantes no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente/SP, na tarde deste sábado (21.jan), presenciaram a queda de um tabu, a goleada do Carcará para cima da Pantera Alvinegra por 3 a 0, na estreia da Série A3 do Campeonato Paulista de 2023. Os gols foram do zagueiro Eduardo Biazus (aos 12 e 42 minutos da primeira etapa) e o lateral-direito Hélder (aos 24 minutos do segundo tempo).

Longe de ser o pontapé inicial esperado pelo torcedor alvinegro na temporada, o CAV comandado por Rodrigo Cabral foi a campo com: Douglas Lima, Einstein, Guilherme Café, Lucas, Mateus Norton, Prego, David, Jair, Vitão, Lucas Soares e Neto Acará. A única ausência foi Léo Cereja, atleta que ainda se recupera de lesão.

Com a bola rolando

Historicamente, este foi terceiro encontro entre eles e o time de Presidente Prudente venceu pela primeira vez a equipe de Votuporanga. Em 2012, pela primeira fase do Paulista da Segunda Divisão, a Pantera ganhou no Plínio Marin e no Prudentão. Em casa, fez 1 a 0. Fora, goleou por 4 a 2.

Com uma retrospectiva negativa, o Grêmio Prudente não esperou e partiu para cima do CAV logo nos primeiros minutos, com marcação pressão, jogadas rápidas e um ponto forte, as jogadas aéreas. O Carcará não deu sossego para o Votuporanguense.

Os gols saíram em cobranças de escanteio, aos 12 e 42 minutos. No resumo da etapa inicial, teve ainda muitos outros tiros de canto, bola na trave e o goleiro Douglas Lima se virando para salvar o CAV; por outro lado, o arqueiro da casa, Luiz apareceu uma única vez, encaixando arremate cruzado no fim da primeira etapa.

Após o intervalo, com os donos da casa mudando a estratégia e esperando o adversário, a Pantera Alvinegra melhorou na partida e deu pinta que poderia entrar no jogo. O lateral-esquerdo Junior Prego voltou bem do intervalo, chegando na frente. Mas foi muito pouco para mudar a história do confronto.

Mesmo em ritmo mais lento, o Carcará melhorou gradativamente e fez o terceiro aos 24. Wandson cruzou, Jonathan Chula tentou finalizar se jogando na bola e mandou para trás. O erro virou um passe para o lateral-direito estreante Hélder, que acompanhou toda a jogada e empurrou para a meta vazia. Garçom no lance, o camisa 9 insistiu buscando seu gol nos minutos finais: completou escanteio na trave e perdeu gol cara a cara. As chances não resultaram em mais bolas na rede, mas mostraram foi amplo o domínio gremista no Prudentão.

Próximo compromisso

A Pantera Alvinegra volta para sua toca, onde na próxima quarta-feira (25), às 15h, ‘estreia’ diante de sua torcida, contra o Bandeirante.