CAV é campeão Paulista da Série A3

O Votuporanguense venceu neste sábado (27) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, o Campeonato Paulista da Série A3 no segundo jogo da final ao vencer por 1 a 0. Diante do Grêmio Prudente, Edson marcou o único gol da decisão na primeira metade e garantiu o título do CAV diante de mais de seis mil torcedores.

No primeiro jogo, que aconteceu na quarta-feira (24), Grêmio Prudente e Votuporanguense haviam empatado em 2 a 2 no Paulo Constantino, em Presidente Prudente. Embora o título tenha sido decidido apenas neste sábado, a dupla já tinha vaga garantida e disputará o Paulista A2 de 2025 no lugar de Monte Azul e Comercial, rebaixados para a terceira divisão.

CAV VENCE POR 1 A 0

Diferente do que aconteceu em Presidente Prudente, o jogo na Arena Plínio Marin começou mais calmo. Os setores de criação trabalharam, mas as oportunidades demoraram pra sair. Aos 27 minutos, Vinicius Baracioli lançou Wendel Jr., que de costas para o gol dominou e ajeitou para Edson, logo atrás. O camisa 11 do Votuporanguense ganhou da marcação e soltou um torpedo, sem chances para o goleiro Luiz, abrindo o placar.

Dois minutos depois o Grêmio Prudente chegou com Rodrigo Andrade, que cruzou e De Paula desviou de cabeça no cantinho, onde João Paulo defendeu. Aos 45 foi a vez de Wallace, que recebeu na intermediária, carregou, e depois de se livrar da marcação finalizou colocado de canhota, mas João Paulo foi buscar no cantinho mais uma vez.

Na segunda metade o confronto começou mais quente, mas sem grandes oportunidades. O Votuporanguense tentava fechar a conta ampliando a vantagem, enquanto o Grêmio Prudente correu atrás do empate, mas o placar seguia intacto. Aos 17 minutos, Nando lançou Edson na beirada da área, que cruzou rasteiro e Wendel Jr. balançou as redes, mas o assistente levantou a bandeira e anulou o segundo tento.

O goleiro João Paulo voltou a brilhar quando Leocovick cruzou da esquerda e Jean Pablo cabeceou firme, mas parou no arqueiro que foi buscar lá no alto. Depois de se garantir também no setor defensivo, o CAV foi campeão diante de mais de 6,7 mil torcedores em Votuporanga.

VOTUPORANGUENSE CAMPEÃO

Campeão da Bezinha de 2012 e vice-campeão da Série A3 de 2015, o Votuporanguense conquistou de forma inédita o título da terceira divisão, nove anos depois de ter parado na segunda colocação. Em 2025 fará sua sexta participação na Série A2 do Campeonato Paulista.

