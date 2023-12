CAV é campeão da União Cup Série Ouro 

Os elencos sub-14 e o sub-12 do Votuporanguense sagraram-se campeões; já o sub-10 foi vice-campeão da competição disputada em Barretos/SP.

As equipes de base do Clube Atlético Votuporanguense levantaram taças neste final de semana. O sub-14 e o sub-12 do CAV sagraram-se campeões, e o sub-10 foi vice-campeão da União Cup Série Ouro. Os jogos foram realizados no último sábado (2.dez), em Barretos/SP.

O final de semana das categorias de base do Votuporanguense foi muito positivo. Em disputa pelo título da União Cup Série Ouro, os garotos do CAV foram campeões em duas categorias e vice-campeões em outra.

No sub-14, o CAV, sob o comando do técnico Emerson Zorati, enfrentou o Olímpia na grande decisão e venceu o duelo por 3 a 1, com gols de Kauan Soares, Guilherme Henrique e Natan Felipe. No sub-12, o Votuporanguense também levou a melhor contra o Olímpia. Após empatar em 2 a 2 no tempo normal, com gols de Allan, a equipe liderada pelo treinador Stevys Lippa Liba garantiu a vitória nos pênaltis e levantou a taça de campeão.

Fechando a tarde vitoriosa, os garotos da categoria sub-10 de Votuporanga, treinados por Stevys Lippa, foram vice-campeões após empatarem em 1 a 1 contra o Rio Preto. João marcou o gol do CAV.

A parceria com a escolinha de futebol WS Sports tem sido fundamental no desenvolvimento das categorias de base do Votuporanguense. Com um planejamento focado na evolução contínua dos jovens atletas, o clube marca um passo significativo no desenvolvimento pessoal e esportivo dos jovens talentos.