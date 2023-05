CAV doa material esportivo para projetos sociais de Votuporanga 

Ação beneficiou duas das principais iniciativas ligadas ao esporte na cidade.

O Clube Atlético Votuporanguense reforçou nesta sexta-feira (5.mai) seu compromisso social de apoio e incentivo ao esporte de Votuporanga/SP. Ação resultou na doação de materiais esportivos a dois dos principais projetos sociais ligados ao esporte na cidade.

De acordo com o presidente do CAV, Edilberto Fiorentino – Casakinha: “Essa é uma das principais finalidades do clube e da diretoria formada por Dimas Geraldo, Roberto Beleza, Helton Borges, Marcelo Mello e José Carlos de Mello. Aproximar o Votuporanguense da comunidade e incentivar ao esporte dos bairros mais carentes. Uma criança que pratica um esporte, é uma criança a menos que irá correr atrás de drogas e coisas erradas, o esporte pode mudar o futuro de uma criança, é nisso que a diretoria do CAV acredita.”

O material foi entregue aos professores Rilla, que comanda o projeto na zona Sul, e Marcinho, que administra os trabalhos na região Norte de Votuporanga, atendendo e estimulando crianças e jovens na prática esportiva.

O clube ainda agradeceu a parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer de Votuporanga, através do secretário Marcello Stringari; além de Rilla e Marcinho: “Obrigado pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem com as crianças de Votuporanga e região.”