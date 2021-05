CAV desperdiça ‘caminhão’ de gols e vence o lanterna Penapolense

Elenco do técnico Rogério Corrêa teve ao menos sete oportunidades claras de marcar, contudo, venceu por 3 a 1. Resultado coloca a Pantera Alvinegra na vice-liderança da Série A3. Pela 12ª rodada, na próxima segunda-feira (17), o Votuporanguense visita o Desportivo Brasil, às 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz/SP.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu o Penapolense por 3 a 1, na tarde deste sábado (15), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em jogo válido pela 11ª rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

Os gols da vitória do CAV foram marcados por Gabriel Barcos e Murilo, aos 15 e 37 minutos do primeiro tempo, respectivamente. No segundo tempo, aos 34 minutos, Wendell descontou para o Penápolis. Aos 47, Lucas Mineiro ampliou e garantiu a vitória do CAV.

Apesar de um jogo bastante movimentado, a Pantera Alvinegra abusou no desperdício de gols, ao menos sete oportunidades claras de balançar as redes do lanterna da competição. A falta de sorte nas finalizações do CAV, sobrou ao goleiro Bruno da Pantera da Noroeste que pegou tudo o que pôde e um pouco mais, evitando o que poderia ser uma goleada na Arena Plínio Marin.

Após a partida, El Pirata comentou o resultado: “Realmente, no último jogo fui pouco acionado. O centroavante querendo ou não, sente falta disso. Durante esses dias tivemos um reajuste com o professor Rogério e hoje as coisas deram certo, tive uma oportunidade de fazer gol e consegui. E assim a gente vai dá continuidade ao trabalho e conforme as chances forem aparecendo, vamos tentando fazer os gols”, explicou Gabriel Barcos.

A vitória deixou o Votuporanguense com 20 pontos, entre os líderes da competição. Já os visitantes, com apenas quatro pontos e ainda sem vencer, ficaram ainda mais próximo do rebaixamento, que pode ser confirmado na próxima rodada.

Pela décima segunda rodada, a Pantera Alvinegra entra em campo na próxima segunda-feira (17), quando visita o Desportivo Brasil, às 15h, no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz/SP.