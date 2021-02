CAV contrata volante ex-Figueirense para a Série A3

Nicolas, de 21 anos, tem passagens por Ponte Preta e Athletico Paranaense nas categorias de base; além atuar pela Seleção Brasileira Sub-17.

O Votuporanguense oficializou mais um reforço nesta quinta-feira (4). O volante Nicolas, que estava no Figueirense-SC, já está à disposição do técnico Rogério Corrêa na disputa do Campeonato Paulista Série A3, que começa em pouco mais de um mês.

Atleta que completou 21 anos na última quarta-feira (3), estava no Figueirense-SC, onde disputou a Copa Santa Catarina. Ele tem passagens pelas categorias de base de Ponte Preta e Athletico Paranaense; além de ter atuado na Seleção Brasileira Sub-17, onde jogou com jogadores como Vinícius Júnior (Real Madrid), Rodrigo (Real Madrid) e, Brenner (São Paulo).

Durante a apresentação, o meia conhecido pela criação de jogadas e organização tática apontou: “A expectativa é muito boa, espero apoiar ao máximo o clube, meu objetivo aqui é ajudar na conquista do acesso. Tive colegas que passaram aqui e a expectativa é de um ótimo trabalho. Sou um meio-campista que pode jogar tanto de maneira defensiva como ofensiva, acredito que isso junto com meu bom passe vai ser fundamental para me destacar no meio”, concluiu Nicolas.

Com a contratação do meia, a Pantera Alvinegra chega a 14 reforços para a Série A3 no total, porém apenas três no meio-campo. Focado na defesa e no ataque, o CAV havia contratado somente o volante Índio e o experiente meia Ricardinho para o setor de criação.

O Votuporanguense tem mais quatro semanas e meia de preparação antes do primeiro jogo na Série A3, diante do Rio Preto, fora de casa, em partida marcada para 7 de março.

Confira o elenco atual da Pantera Alvinegra:

Goleiros: Talles, José Eduardo, Felipe e Kevin

Zagueiros: Paulo Henrique, Vinícius, Guilherme Café, Mateus Buiate, Diogo e Eduardo Melo

Laterais: Hugo, Abraão e Maicon

Volantes: Índio, Elber, Jair e Nicolas

Meias: Ricardinho e Vinicius

Atacante: Léo Santos, Lorran, Carlo André, Dentinho, João Marcos, Jean, Israel, João Pedro, Lucas Mineiro e Talles Tim