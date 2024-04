CAV confirma presença na Copa Paulista 2024 

Apesar do anúncio, diretoria do Clube Atlético Votuporanguense mantém foco total na partida da volta da semifinal do Paulistão A3, neste sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin.

O Clube Atlético Votuporanguense está pronto para escrever mais um capítulo emocionante em sua história no futebol estadual. Em um anúncio realizado pelo presidente Edilberto Fiorentino – Caskinha, durante uma transmissão ao vivo no Instagram oficial do clube nesta terça-feira (16.abr), direto da Arena Plínio Marin, foi confirmada a participação do clube na Copa Paulista 2024.

Na história recente, o clube de Votuporanga venceu a edição de 2018 do torneio, nos pênaltis, contra a Ferroviária, em Araraquara. No entanto, enquanto o retorno do CAV à Copa Paulista empolga os torcedores, a diretoria optou por manter a concentração nas etapas finais do Paulistão Sicredi A3, tendo em vista que, o próximo desafio é a partida da volta da semifinal, contra o Desportivo Brasil, agendada para sábado (20), às 18h, na Arena Plínio Marin. O duelo dará ao vencedor uma das chaves de acesso à Série A2 do Paulistão de 2025. E como o primeiro jogo terminou sem gols, em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Na outra semifinal, o Grêmio Prudente fez o dever de casa e começou vencendo o EC São Bernardo por 2 a 1, no Estádio Prudentão. A definição da vaga ficou para o jogo da volta, que será neste domingo (21), às 10h, no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

E assim, a diretoria do Votuporanguense espera o desfecho do Paulistão A3 para divulgar mais detalhes sobre a participação na Copa Paulista, alimentando as expectativas dos torcedores para mais uma empolgante jornada futebolística.

Além disso, após o jogo que pode garantir o acesso neste sábado, o clube lançará seu programa de sócio-torcedor, trazendo diversas novidades para a temporada 2024/2025, com diferentes pacotes de apoio tanto dos torcedores quanto de patrocinadores, visando fortalecer ainda mais o clube.

Votuporanguense acelera preparação

Nesta terça-feira, o dia dos jogadores começou com intensos trabalhos físicos pela manhã, seguidos por um treinamento técnico e tático realizado às 16h, sob o comando do técnico Rogério Corrêa, preparando a equipe para os embates que virão, mais precisamente, contra o Dragão Chinês.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu passaporte para empurrar o CAV, evitando transtornos, como por exemplo, longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, os ingressos já estão à venda: R$ 30 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 15 – Setor 2 – Arquibancada Geral. A torcida do Dragão Chinês pode adquirir o setor visitante por R$ 15.

Fora da Arena, os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Victor Celulares (Loja Pacaembu), Posto Flor de Lis (Antigo Konstru), Espeto do Ortiz, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web