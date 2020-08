Jogador está sem sintomas, mas segue isolado e vai cumprir quarentena de dez dias até realizar novos exames

Um jogador do Votuporanguense testou positivo para a Covid-19. O clube confirmou a informação na última terça-feira (18). O clube ficou sabendo do resultado no sábado e afastou o jogador das atividades. Agora ele irá cumprir a quarentena por dez dias e realizar novos exames para saber quando poderá voltar. A identidade do jogador não foi revelada.