CAV cede empate ao Marília e cai para a lanterna da Série A3 

A Pantera Alvinegra saiu na frente, dominou o jogo e encaminhava saída da degola, mas vacilou no apagar das luzes e deixou o time visitante igualar o placar.

A expectativa da torcida do Clube Atlético Votuporanguense para o duelo contra o Marília na tarde desta quarta-feira (15.fev), na Arena Plínio Marin, era de uma vitória simples, mas poderosa, que valesse mais do que os simples três pontos, valesse o adeus a zona de rebaixamento do Campeonato Paulista da Série A3.

E diante dos 338 pagantes o roteiro seguia cheio de emoções, e em campo um CAV dominava a partida; inclusive, o clímax veio quando eram jogados 40 minutos da primeira etapa, e isso após acertar a trave em cobrança de falta de Silvio, a Pantera Alvinegra abriu o placar com o atacante Gabriel Rossetto, completando cruzamento da esquerda na pequena área.

Daí em diante, o CAV não consegui mais acertar o último passe e nem as finalizações; porém, o Marília que atuou com time, considerado misto, passou a arriscar mais, exagerar nas faltas e depois de muito insistir – e ver a Pantera Alvinegra falhar em matar o jogo nos contra-ataques – chegou ao empate aos 42 minutos da etapa complementar com Bosco, desviando cruzamento da direita e igualando o marcador no apagar das luzes.

O roteiro, outrora ensaiado para comemorar, enfureceu, e a torcida não perdoou, vaiando o elenco que deixou escapar a oportunidade de sair da inglória e perigosa zona de rebaixamento; e para piorar a condição do CAV, com seis pontos, agora voltou para a lanterna da competição.

Os comandados do técnico Rodrigo Cabral terá no próximo sábado (18), às 16h, contra o Red Bull Bragantino II, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista/SP, uma nova chance de lutar para afastar de vez o fantasma do descenso.