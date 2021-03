CAV busca reabilitação na Arena Plínio Marin diante do Marília

Duelo pela segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista ocorre nesta quarta-feira (10), às 15h, na Arena Plínio Marin.

Enquanto o Clube Atlético Votuporanguense visitou e perdeu para o Rio Preto por 1 a 0, na manhã do último sábado (6), no Estádio Anísio Haddad, em partida que abriu a edição 2021 da terceira divisão do Campeonato Paulista; o Marília venceu o Capivariano por 2 a 0, na noite do mesmo sábado, no estádio Bento de Abreu, em Marília/SP.

Com gols de Gustavo Nescau aos 33 minutos do primeiro tempo e Bruno Sabiá já nos acréscimos, o atual visitante da Pantera Alvinegra conseguiu os primeiros três pontos no torneio.

Na Arena Plínio Marin, palco da partida desta quarta-feira (10), o técnico Rogério Corrêa projetou como será o confronto e falou como será a preparação para corrigir os erros cometidos no jogo de estreia do Campeonato Paulista: “Estamos analisando o jogo, em vídeo, para ver onde poderíamos ser mais efetivos. Esperamos reverter tudo o que aconteceu na estreia e fazer o dever de casa”.

Para o duelo, a princípio, o comandante deverá fazer duas mudanças em relação ao time que iniciou a partida frente ao Rio Preto. O lateral-esquerdo Felix Jorge deve deixar o time para a entrada do atacante Léo Santos e com isso o setor esquerdo deverá ser ocupado por Eduardo Melo, que jogou de zagueiro no duelo passado. Na zaga, Matheus Buiate inicia o jogo. No ataque, Vinícius Diniz e Jean Carlos disputam a posição.

Diante das adequações, os selecionados de Corrêa que iniciarão a partida devem ser: Thales; Maicon, Paulo Henrique, Matheus Buiate e Eduardo Melo; Guilherme Café, Ricardinho e Índio; João Marcos, Lorran e Vinícius Diniz (Jean Carlos).

Segundo a assessoria do CAV, um atacante, um meia e um lateral devem ser apresentados nos próximos dias para reforçar o elenco da Pantera Alvinegra para a disputa da Série A3.