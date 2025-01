CAV busca primeira vitória no Paulistão A2 contra o Santo André 

Duelo com previsão de chuva ocorre nesta quarta (29), às 15h, no Estádio Bruno José Daniel.

O Clube Atlético Votuporanguense encerrou na manhã desta terça-feira (28.jan), no CT Ninho da Águia, pertencente ao São José, na Zona Norte de São José dos Campos/SP, a preparação para o duelo contra o Santo André, nesta quarta (29), às 15h, no Estádio Bruno José Daniel.

Após o almoço, o elenco embarcou para Santo André, onde buscará a primeira vitória no estadual. Ainda sem balançar as redes na temporada e sofrer seis gol, o CAV aparece na lanterna do Paulistão A2, com três derrotas e um empate.

Para o confronto do 16º contra o 10º colocado na tabela, a situação é de pura pressão: o Votuporanguense é pressionado para iniciar uma reação. Já o Santo André conseguiu vencer pela primeira vez na última rodada, quando bateu a Portuguesa Santista por 2 a 0, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos, e agora, diante de sua torcida, precisa superar a Pantera Alvinegra para esquecer o bloco do rebaixamento na competição.

Na planilha do técnico Rogério Corrêa, sem suspensos, apenas pendurados: Amorim e Dener. Já no Departamento Médico, o lateral-direito, Júlio Cezar, que não viajou com o elenco, finaliza a recuperação e deve ficar à disposição nos próximos dias.

Após a derrota em Taubaté, o treinador alvinegro, pediu desculpas à torcida: “Esse é o meu trabalho, é tentar resolver problemas. A gente sabe que não é o que a gente queria, de estar nessa situação. A gente pede desculpas para o nosso torcedor e esperamos agora mudar a chavinha”, pontuou Rogério Corrêa.

Após esse compromisso em Santo André, o Votuporanguense fecha o tour de duas partidas fora de seus domínios e volta para a Arena Plínio Marin, onde diante de sua torcida, enfrentará o Capivariano, no sábado (1º.fev), às 18h.

