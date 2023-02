CAV bate o Desportivo Brasil e vence a primeira na Série A3 

A Pantera Alvinegra marca duas vezes na bola parada e constrói resultado com gols no primeiro tempo. Votuporanguense volta a campo no próximo sábado, contra o Capivariano, na Arena Capivari.

Ufa! Enfim saiu a primeira vitória do Clube Atlético Votuporanguense na Série A3 do Campeonato Paulista de 2023. O CAV bateu o Desportivo Brasil por 2 a 1 na tarde da última quarta-feira (8.fev), diante de 267 pagantes na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP.

Os comandados do técnico Rodrigo Cabral buscava exorcizar a má fase e, aproveitando da bola parada, construiu o resultado com dois gols no primeiro tempo, em um intervalo de quatro minutos.

Aos 26 minutos, na cobrança de falta, Gabriel Almeida subiu entre os zagueiros e cabeceou no alto, encobrindo o goleiro Oliveira.

A bola parada voltou a funcionar aos 29 minutos. Desta vez, no escanteio, após um desvio no segundo pau, a bola encontrou David que pegou de primeira e ampliou para a Pantera Alvinegra.

Na metade final do segundo tempo, o Desportivo foi para o tudo ou nada e pressionou bastante.

Quando eram jogados 43 minutos, a pressão deu resultado. Na linha de fundo, Gilberto chutou em direção à área e contou com um desvio no zagueiro Gustavo, que marcou contra, deixando o placar em 2 a 1. O Dragão Chinês continuou tentando o empate, mas a reação parou por aí.

Com o resultado, o CAV reage após perder os quatro primeiros jogos e entrega a ‘lanterna’ para o São José-SP, subindo uma posição na tabela, agora com quatro pontos.

Próximo compromisso

A Pantera Alvinegra volta a campo no próximo sábado (11.fev), às 15h, pela sétima rodada do Paulistão, contra o Capivariano, na Arena Capivari.