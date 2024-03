CAV bate o Desportivo Brasil e assume a 2ª colocação no Paulistão A3 

Wendel Jr. marca no segundo tempo e garante terceira vitória consecutiva do Votuporanguense. Próximo compromisso do CAV é no sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, quando recebe o Lemense.

O Clube Atlético Votuporanguense, já classificado para a segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3, venceu o Desportivo Brasil por 1 a 0, na tarde desta quarta-feira (13.mar), no Estádio Ernesto Rocco, em Porto Feliz/SP. Resultado pela 13ª rodada do estadual garantiu a manutenção da invencibilidade, que agora, chegou a 12 jogos; além da vice-liderança na tabela.

O gol do Votuporanguense, aos 9 minutos da segunda etapa, foi anotado por Wendel Júnior (artilheiro do CAV na temporada com 5 gols) que após cobrança de falta de Bady pela esquerda, Israel cruzou na área e Wendell não desperdiçou.

Com a bola rolando

Os minutos iniciais do jogo foram do Votuporanguense, que tentou pressionar. Já aos 10, os donos da casa tiveram uma boa oportunidade de finalização com Luketa, que recebeu na área, do lado esquerdo, mas chutou por cima do gol de João Paulo. Aos 24, Rafael Vinícius bateu falta com perigo à meta do CAV, no entanto, a bola passou perto da trave direita e se perdeu.

O Dragão, decidido a romper a defesa alvinegra, chegou com perigo novamente aos 36, e novamente com Luketa, mais ou menos do mesmo lugar do lance anterior, porém, chutou franco, cruzado, e a bola saiu. Aos 38, Isaac tabelou no meio e chutou forte, de fora da área, e Levy encaixou. Aos 42, após uma bola enfiada para Luketa, ele recebeu e chutou de canhota, mas a bola foi para fora.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, o CAV voltou do intervalo melhor e marcou o gol da vitória aos nove minutos, com Wendel Jr. completando cruzamento de Isaac da ponta esquerda.

Depois disso, o Dragão até tentou pressionar, mas teve dificuldades para criar boas chances. Inclusive, no último minuto do tempo regulamentar, o goleiro João Paulo viu o travessão do Pantera Alvinegro ser carimbado em cobrança de falta. No entanto, apesar das tentativas, o Desportivo Brasil não conseguiu fazer frente a defesa do CAV.

Próximo compromisso

O Pantera Alvinegro volta a campo no sábado, às 18h, quando recebe o Lemense, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga.