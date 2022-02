CAV bate a Matonense em casa e conquista primeira vitória na Série A3 

Jogando na Arena Plínio Marin, a Pantera Alvinegra contou com gols de Marlon, Ricardinho e Matheus Reis para vencer a primeira no estadual.

O Clube Atlético Votuporanguense venceu a Matonense por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira (2.fev), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga/SP, em partida válida pela segunda rodada da Série A3 do Campeonato Paulista.

O elenco do técnico Thiago Oliveira abriu o placar com Marlon, aos 17 minutos do primeiro tempo. O experiente Ricardinho, de pênalti, aos 19 do segundo tempo, e o caçula Matheus Reis, aos 35, marcaram os gols da vitória da Pantera Alvinegra.

A vitória deixou o Votuporanguense com quatro pontos e no pelotão de cima na tabela. A Matonense, com um empate e uma derrota, segue com apenas um ponto conquistado.

Pela terceira rodada, o Votuporanguense recebe o Barretos no próximo domingo (6), às 10h, na Arena Plínio Marin.