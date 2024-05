CAV apresenta reforços e oficializa renovação da comissão técnica 

O primeiro compromisso do Votuporanguense na Copa Paulista ocorre na Arena Plínio Marin, no sábado (15.jun), às 18h.

O Clube Atlético Votuporanguense anunciou na tarde desta sexta-feira (24.mai) a contratação de dois reforços de olho na disputa da Copa Paulista de 2024: o lateral-direito, Luizão, que estava no Marília, e que figurou na tradicional Seleção do Paulistão A3; e o meia atacante Gustavo Gutchalles, que defendia o Taubaté. Anúncio ocorre no dia seguinte a saída, por empréstimo, do lateral-direito Vinicius Baracioli ao Água Santa.

Nesta sexta-feira movimentada na Arena Plínio Marin, o Votuporanguense oficializou também a renovação contratual da comissão técnica campeã do Paulistão A3, uma vez que só o técnico Rogério Corrêa havia sido anunciado publicamente pela diretoria alvinegra.

E assim, permanecem no CAV: Rogério Corrêa (treinador); Jean Rodrigues (auxiliar técnico); Diogo Fernandes (preparador físico); Vhenycius Zarpelão (preparador de goleiros); Edson Pelé (analista de desempenho); Victor Feitosa (fisioterapeuta); Pedro Basso (massagista); Rodrigo Verona (roupeiro); e Raul Borges (supervisor de futebol).

A Copa Paulista de 2024 terá 26 clubes, oito a mais que em 2023, começa em 14 de junho com o duelo entre Barretos e Comercial, às 20h. O CAV estreia no dia seguinte, no sábado (15.jun), às 18h, na Arena Plínio Marin, contra o XV de Jaú.

Segundo a Federação Paulista de Futebol (FPF) o campeonato terá 18 datas e o campeão poderá optar pela vaga na Copa do Brasil ou Série D. O vice fica com a vaga remanescente. Cada clube pode inscrever 26 atletas na lista A, sem restrições para a lista B, formada por jogadores da base.

As oitavas de final estão previstas para 25 de agosto 1º de setembro. As quartas serão nos dias 8 e 15 de setembro. Já as semis acontecem nos dias 22 e 29 do mesmo mês e as finais para 5 e 13 de outubro.

Sistema de disputa

De acordo com o regulamento, os 26 clubes estão divididos em cinco grupos regionalizados, sendo quatro com cinco times e um com seis equipes, onde se enfrentarão em turno e returno. Os três primeiros de cada chave, além do quarto melhor colocado no geral, avançam às oitavas de final que, assim como as quartas, semifinal e final acontecem em jogos de ida e volta com o empate no placar agregado sendo decidido nos pênaltis.

O cruzamento a partir das oitavas de final se dará de acordo com as campanhas, com o melhor time enfrentando o 16º e assim sucessivamente. A partir das quartas, as partidas terão auxílio do Árbitro de Vídeo (VAR).

As chaves são regionalizadas. Confira: