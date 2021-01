CAV apresenta o treinador Rogério Corrêa 

O ex-atleta de 41 anos, tem passagens por clubes como: Lemense, Goiânia-GO, Atlético Paranaense, Botafogo de Ribeirão Preto, Anapolina-GO e, Jota Maluceli-PR.

Rogério Corrêa é o novo técnico do CAV (Clube Atlético Votuporanguense). O nome do treinador foi apresentado na tarde desta quarta-feira (6), pela direção do clube de Votuporanga/SP, para à temporada 2021.

Ex-atleta, Rogério Corrêa de Oliveira, de 41 anos, que já foi campeão brasileiro em 2001 pelo Athletico-PR, ainda como jogador. Já como treinador, comandou: Lemense, Goiânia-GO, Atlético Paranaense, Botafogo de Ribeirão Preto, Anapolina-GO e, Jota Maluceli-PR; tendo disputado: Campeonato Brasileiro da Série D, Campeonato Paranaense, Campeonato Goiano e o Paulista da 2ª Divisão.